В АТБ переписали ціни на продукти — що віддають з великими знижками

Каса в супермаркеті.

Поки більшість продуктів дорожчають в Україні, деякі супермаркети встановлюють вигідні знижки на товари. Споживачам доступні улюблені позиції в асортименті АТБ набагато дешевше станом на 14 листопада 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українці можуть зекономити завдяки знижкам в АТБ.

Великі знижки в АТБ

Не всі відвідувачі супермаркетів звертають увагу на акційні пропозиції, оскільки вважають, що продукти харчування зі знижками можуть бути неналежної якості. Або скоро завершиться термін їх придатності, що теж не стимулює до покупок. Однак не можна не зважати на плюси акцій, наприклад, значну економію коштів, особливо на базових продуктах, які швидко споживаються.

Ми перевірили, які товари пропонують в АТБ набагато дешевше, ніж зазвичай. Станом на п’ятницю, 14 листопада, відвідувачам супермаркету доступні такі продукти за зниженими цінами:

морозиво — 19,90 грн замість 37,50 грн (-46%);

ковбаса 0,5 кг — 121,90 грн замість 221,90 грн (-45%);

кава натуральна смажена мелена — 144,90 грн замість 257,90 грн (-43%);

пивo 2,4 л — 54,90 грн замість 96,90 грн (-43%);

тістечко бісквітне з молочною начинкою — 56,90 грн замість 99,90 грн (-43%);

крабові палички — 99,90 грн замість 172,60 грн (-42%);

напій винний слабоалкогольний — 109 грн замість 184,90 грн (-41%);

пельмені зі свининою та яловичиною — 149,90 грн замість 253,90 грн (-40%);

ікрa лососевa горбуші — 279,90 грн замість 470,50 грн (-40%);

чай класичний чopний — 89,20 грн замість 149,70 грн (-40%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Окремо в АТБ діє акція "Вина світу", в межах якої з 12 по 25 листопада відвідувачі супермаркету можуть придбати різні алкогольні напої зі знижками до 42%. Наприклад, пляшка сухого червоного вина Les Critiques Merlot-Malbec (Франція) обійдеться всього у 109,90 грн замість 189,90 грн.

Знижки на овочі та фрукти

Трохи дешевше вийде купити овочі. Пекінська капуста коштує 19,95 грн/кг замість 24,95 грн (-20%), томат черрі — 69,90 грн замість 84,90 грн (-17%), огірки — 88,95 грн/кг замість 96,89 грн (-8%). Так само діють знижки на фрукти: хурму продають по 67,95 грн/кг замість 89,89 грн (-24%), авокадо — по 169,95 грн/кг замість 199,95 грн (-15%), лимон — по 99,95 грн/кг замість 109,95 грн (-9%).

Загалом українцям радять купувати лише ті продукти за зниженими цінами, які швидко споживаються, але довго псуються (або які можна заморозити чи зберігати без шкоди якості). Інакше такий шопінг призведе до зайвих перевитрат.

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні впали, оскільки фермери змушені швидко розпродавати запаси. В першій половині листопада овоч коштував 7-13 грн/кг — у середньому на 58% дешевше, ніж торік.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця. Затребуваний продукт швидко подорожчав в Україні протягом жовтня-листопада, однак деякі супермаркети встановили знижки на товар.