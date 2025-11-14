В АТБ переписали цены на продукты — что отдают с большими скидками

Касса в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Пока большинство продуктов дорожают в Украине, некоторые супермаркеты устанавливают выгодные скидки на товары. Потребителям доступны любимые позиции в ассортименте АТБ гораздо дешевле по состоянию на 14 ноября 2025 года.

Сколько украинцы могут сэкономить благодаря скидкам в АТБ.

Большие скидки в АТБ

Не все посетители супермаркетов обращают внимание на акционные предложения, поскольку считают, что продукты питания со скидками могут быть ненадлежащего качества. Или скоро завершится срок их годности, что тоже не стимулирует к покупкам. Однако нельзя не учитывать плюсы акций, например, значительную экономию средств, особенно на базовых продуктах, которые быстро потребляются.

Мы проверили, какие товары предлагают в АТБ намного дешевле, чем обычно. По состоянию на пятницу, 14 ноября, посетителям супермаркета доступны такие продукты по сниженным ценам:

мороженое — 19,90 грн вместо 37,50 грн (-46%);

колбаса 0,5 кг — 121,90 грн вместо 221,90 грн (-45%);

кофе натуральный жареный молотый — 144,90 грн вместо 257,90 грн (-43%);

пиво 2,4 л — 54,90 грн вместо 96,90 грн (-43%);

пирожное бисквитное с молочной начинкой — 56,90 грн вместо 99,90 грн (-43%);

крабовые палочки — 99,90 грн вместо 172,60 грн (-42%);

напиток винный слабоалкогольный — 109 грн вместо 184,90 грн (-41%);

пельмени со свининой и говядиной — 149,90 грн вместо 253,90 грн (-40%);

икра лососевая горбуши — 279,90 грн вместо 470,50 грн (-40%);

чай классический черный — 89,20 грн вместо 149,70 грн (-40%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Отдельно в АТБ действует акция "Вина мира", в рамках которой с 12 по 25 ноября посетители супермаркета могут приобрести различные алкогольные напитки со скидками до 42%. Например, бутылка сухого красного вина Les Critiques Merlot-Malbec (Франция) обойдется всего в 109,90 грн вместо 189,90 грн.

Скидки на овощи и фрукты

Немного дешевле получится купить овощи. Пекинская капуста стоит 19,95 грн/кг вместо 24,95 грн (-20%), томат черри — 69,90 грн вместо 84,90 грн (-17%), огурцы — 88,95 грн/кг вместо 96,89 грн (-8%). Так же действуют скидки на фрукты: хурму продают по 67,95 грн/кг вместо 89,89 грн (-24%), авокадо — по 169,95 грн/кг вместо 199,95 грн (-15%), лимон — по 99,95 грн/кг вместо 109,95 грн (-9%).

В целом украинцам советуют покупать только те продукты по сниженным ценам, которые быстро потребляются, но долго портятся (или которые можно заморозить или хранить без ущерба качеству). Иначе такой шопинг приведет к лишним перерасходам.

Напомним, цены на картофель в Украине упали, поскольку фермеры вынуждены быстро распродавать запасы. В первой половине ноября овощ стоил 7-13 грн/кг — в среднем на 58% дешевле, чем в прошлом году.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца. Востребованный продукт быстро подорожал в Украине в течение октября-ноября, однако некоторые супермаркеты установили скидки на товар.