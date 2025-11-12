Цены на яйца неожиданно изменились — что происходит в супермаркетах

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

Востребованные продукты питания планомерно дорожают в Украине. Например, яйца в супермаркетах поймали восходящий тренд и продолжают расти в цене в течение ноября 2025 года. Тенденция коснулась как упакованного продукта, так и поштучного.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины по состоянию на 12 ноября.

Сколько стоит упаковка яиц

Согласно Минфину, средняя цена упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 77,86-80,60 грн. Что интересно, неделю назад показатели находились на уровне 78,05-78,80 грн. А в начале ноября средняя стоимость составляла 74,80-75,85 грн. Эти изменения свидетельствуют о планомерном подорожании продукта в супермаркетах.

Мы промониторили актуальные цены в популярных украинских сетях и выяснили, изменились ли они с 6 ноября. В некоторых магазинах стоимость упаковки осталась аналогичной, а в других — увеличилась. По состоянию на 12 ноября имеем такие результаты (минимальная цена за фасованный десяток):

Варус — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 70,99 грн (было 65,99 грн);

Фора — 69,90 грн (было 67,90 грн);

Ашан — 72,90 грн (было 69,10 грн);

АТБ — 72,90 грн (со скидкой - 68,50 грн);

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Минимальная стоимость упаковки яиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

С поштучными яйцами ситуация похожая. Еще летом 2025 года потребители могли немало сэкономить, выбирая нефасованный продукт вместо упаковки. Однако с каждым новым месяцем ценовая разница за десяток становилась меньше.

Например, неделю назад Фора и Новус продавали одно яйцо за 6,29 грн, а уже сейчас показатель поднялся до 6,35 и 6,49 грн/шт. соответственно. Однако два супермаркета, наоборот, немного снизили цены. В Ашане продукт доступен по 6,50 грн/шт. вместо 6,60 грн, а Варус ввел скидку 25% — 3,99 грн/шт. вместо 5,29 грн.

Кстати, согласно информации от Госстата, инфляция на потребительском рынке в октябре составила 0,9% по сравнению с сентябрем, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. Куриные яйца подорожали на 11%, а в годовом разрезе — на 41,9%.

Эксперты прогнозируют, что до конца ноября их стоимость может подняться еще на 10%, учитывая сезонный фактор и проблемы с электроснабжением.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам доступны скидки до 50% на множество продуктов питания в АТБ и Сільпо. Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные товары, дабы стимулировать продажи и увеличивать выручку.

Также мы писали, что до конца 2025 года крупы могут подорожать в пределах 10%. Эксперты прогнозируют рост цен на гречку до 7-10%, если сократятся посевные площади и сохранится спрос.