Цены на гречку, рис и другие крупы — что может подорожать до конца 2025

Многие украинцы любят гречку, рис, овсянку и другие злаковые. Однако цены в супермаркетах не радуют — продукты начали дорожать с приближением зимы. Возникает вопрос, что будет со стоимостью любимых круп до конца 2025 года.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Какие крупы могут подорожать в Украине

По словам эксперта, гречка уже демонстрирует признаки незначительного подорожания. Цена в октябре находилась на уровне примерно 40,88 грн/кг, а в ноябре показатель поднялся до 41,72 грн/кг. Что касается риса, то на продукт существует стабильный спрос, однако на стоимость может негативно повлиять импорт или обработка. По состоянию на ноябрь килограмм крупы продают в среднем за 56 грн.

"Сейчас нельзя говорить, что рис, овсянка или другие злаковые будут демонстрировать большой рост в цене. На это будут влиять, в первую очередь, проблемы с электроэнергией и логистикой. Тогда злаковые существенно подорожают", — отметил Владимир Чиж.

Он прогнозирует плавный рост цен до 10% в течение ноября-декабря. Гречка может подорожать еще примерно на 7-10%, если подтвердится сокращение посевных площадей, а спрос останется на текущем уровне. То есть плюс 30-40% к нынешней стоимости ждать в ближайшее время не стоит.

Что произошло с ценами на крупы

Согласно Минфину, в сентябре килограмм гречки стоил около 34,86 грн, а по состоянию на 10 ноября показатель поднялся до 41,97 грн/кг. Длинный рис в начале осени продавали по 58,04 грн/кг в среднем, а нынешняя цена опустилась на 2 грн.

В АТБ гречка стоит 39,90 грн/кг, в Сільпо самая дешевая позиция — 46,19 грн/кг (со скидкой — 38,99 грн), в Варусе крупа обойдется ориентировочно в 34,50 грн за 900 г. Зато килограмм пропаренного риса в АТБ продают за 41,90 грн минимум, в Сільпо — за 41,99 грн, в Варусе — за 40,40 грн.

