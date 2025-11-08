Цены на красную икру в Украине — сколько на самом деле стоит натуральный продукт

Бутерброд с красной икрой. Фото: Pexels

Украинцы часто покупают красную икру, дабы украсить бутербродами праздничный стол. Однако не все потребители понимают, сколько должен стоить натуральный продукт. Они ориентируются исключительно на цены в супермаркетах, интернет-магазинах и на рынках.

Товаровед Лилия Быстрицкая рассказала в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, сколько должна стоить красная икра в Украине.

Виды красной икры и цены

Самыми доступными видами в Украине является икра форели, горбуши и кеты. В частности форель выращивают на местных рыбных хозяйствах, поэтому неудивительно, что продукт относительно недорогой. Товар украинского происхождения априори дешевле, чем импортный.

"Икру этих видов рыб можно найти в супермаркетах по цене от 400-500 грн за 100 грамм и до 5 000-6 000 грн за килограмм. Икра кеты — лососевый вид с более крупными зернами. Икра форели обычно имеет более мелкое зерно и является самой дешевой", — уточнила Лилия Быстрицкая.

Однако небольшая цена не означает, что продукт хуже по качеству. Просто в стоимость не включены определенные рыночные факторы, которые обычно влияют на расходы (выращивание, вылов рыбы, обработка икры и т.д.).

Цены на икру в супермаркетах

Мы проверили, какие предложения доступны украинцам в известных сетях супермаркетов, дабы выяснить, какую минимальную и максимальную сумму должны отдать потребители за настоящую (судя по информации в описании товара) красную икру. Результаты оказались такими:

АТБ — от 360 грн (95 г) до 470,50 грн (100 г);

Сільпо — от 184 грн (80 г) до 4 999 грн (600 г);

Варус — от 299,90 грн (80 г) до 5 999 грн (1 кг);

Новус — от 299 грн (80 г) до 4 099 грн (1 кг);

Ашан — от 309,50 грн (80 г) до 3 346,50 грн (350 г);

Метро — от 349 грн (80 г) до 4 589 грн (600 г);

Фора — от 229 грн (80 г) до 699 грн (100 г);

МегаМаркет — от 414,50 грн (80 г) до 1 978,10 грн (275 г).

Кстати, потребители могут отличить натуральную икру от подделки по определенным признакам. Необходимо обращать внимание на вид рыбы, сорт, дату производства, срок годности и условия хранения — эта информация на этикетке свидетельствует о том, что производителю нечего скрывать. Плюс можно ориентироваться на размер икринок, запах и вкус.

Что еще нужно знать украинцам

