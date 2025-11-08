Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Червона ікра в Україні — скільки має коштувати справжній продукт

Червона ікра в Україні — скільки має коштувати справжній продукт

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 19:15
Оновлено: 14:42
Ціни на червону ікру в Україні — скільки насправді коштує натуральний продукт
Канапка з червоною ікрою. Фото: Pexels

Українці часто купують червону ікру, аби прикрасити канапками святковий стіл. Однак не всі споживачі розуміють, скільки повинен коштувати натуральний продукт. Вони орієнтуються виключно на ціни в супермаркетах, інтернет-магазинах і на ринках.

Товарознавиця Лілія Бистрицька розповіла в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, скільки має коштувати червона ікра в Україні.

Реклама
Читайте також:

Види червоної ікри та ціни

Найдоступнішими видами в Україні є ікра форелі, горбуші та кети. Зокрема форель вирощують на місцевих рибних господарствах, тому не дивно, що продукт відносно недорогий. Товар українського походження апріорі дешевший, ніж імпортний.

"Ікру цих видів риб можна знайти в супермаркетах за ціною від 400-500 грн за 100 грам і до 5 000-6 000 грн за кілограм. Ікра кети — лососевий вид із більшими зернами. Ікра форелі зазвичай має дрібнішу зернину і є найдешевшою", — уточнила Лілія Бистрицька.

Однак невелика ціна не означає, що продукт гірший по якості. Просто у вартість не включені певні ринкові фактори, які зазвичай впливають на витрати (вирощування, вилов риби, обробка ікри тощо).

Ціни на ікру в супермаркетах

Ми перевірили, які пропозиції доступні українцям у відомих мережах супермаркетів, аби з’ясувати, яку мінімальну та максимальну суму повинні віддати споживачі за справжню (судячи з інформації в описі товару) червону ікру. Результати виявилися такими:

  • АТБ — від 360 грн (95 г) до 470,50 грн (100 г);
  • Сільпо — від 184 грн (80 г) до 4 999 грн (600 г);
  • Варус — від 299,90 грн (80 г) до 5 999 грн (1 кг);
  • Новус — від 299 грн (80 г) до 4 099 грн (1 кг);
  • Ашан — від 309,50 грн (80 г) до 3 346,50 грн (350 г);
  • Метро — від 349 грн (80 г) до 4 589 грн (600 г);
  • Фора — від 229 грн (80 г) до 699 грн (100 г);
  • МегаМаркет — від 414,50 грн (80 г) до 1 978,10 грн (275 г).

До речі, споживачі можуть відрізнити натуральну ікру від підробки за певними ознаками. Необхідно звертати увагу на вид риби, сорт, дату виробництва, термін придатності та умови зберігання — ця інформація на етикетці свідчить про те, виробнику немає чого приховувати. Плюс можна орієнтуватися на розмір ікринок, запах і смак.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заощадити до 50% на улюблених продуктах харчування, відслідковуючи знижки в супермаркетах. Це дозволить купувати затребувані товари за зниженими цінами.

Також ми писали, що деякі продукти можуть подорожчати до кінця листопада з огляду на сезонність і зростання собівартості виробництва. Йдеться про молоко, яйця і товари, які можуть зіпсуватися.

товари покупки червона ікра супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації