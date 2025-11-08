Ціни на червону ікру в Україні — скільки насправді коштує натуральний продукт

Канапка з червоною ікрою. Фото: Pexels

Українці часто купують червону ікру, аби прикрасити канапками святковий стіл. Однак не всі споживачі розуміють, скільки повинен коштувати натуральний продукт. Вони орієнтуються виключно на ціни в супермаркетах, інтернет-магазинах і на ринках.

Товарознавиця Лілія Бистрицька розповіла в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, скільки має коштувати червона ікра в Україні.

Види червоної ікри та ціни

Найдоступнішими видами в Україні є ікра форелі, горбуші та кети. Зокрема форель вирощують на місцевих рибних господарствах, тому не дивно, що продукт відносно недорогий. Товар українського походження апріорі дешевший, ніж імпортний.

"Ікру цих видів риб можна знайти в супермаркетах за ціною від 400-500 грн за 100 грам і до 5 000-6 000 грн за кілограм. Ікра кети — лососевий вид із більшими зернами. Ікра форелі зазвичай має дрібнішу зернину і є найдешевшою", — уточнила Лілія Бистрицька.

Однак невелика ціна не означає, що продукт гірший по якості. Просто у вартість не включені певні ринкові фактори, які зазвичай впливають на витрати (вирощування, вилов риби, обробка ікри тощо).

Ціни на ікру в супермаркетах

Ми перевірили, які пропозиції доступні українцям у відомих мережах супермаркетів, аби з’ясувати, яку мінімальну та максимальну суму повинні віддати споживачі за справжню (судячи з інформації в описі товару) червону ікру. Результати виявилися такими:

АТБ — від 360 грн (95 г) до 470,50 грн (100 г);

Сільпо — від 184 грн (80 г) до 4 999 грн (600 г);

Варус — від 299,90 грн (80 г) до 5 999 грн (1 кг);

Новус — від 299 грн (80 г) до 4 099 грн (1 кг);

Ашан — від 309,50 грн (80 г) до 3 346,50 грн (350 г);

Метро — від 349 грн (80 г) до 4 589 грн (600 г);

Фора — від 229 грн (80 г) до 699 грн (100 г);

МегаМаркет — від 414,50 грн (80 г) до 1 978,10 грн (275 г).

До речі, споживачі можуть відрізнити натуральну ікру від підробки за певними ознаками. Необхідно звертати увагу на вид риби, сорт, дату виробництва, термін придатності та умови зберігання — ця інформація на етикетці свідчить про те, виробнику немає чого приховувати. Плюс можна орієнтуватися на розмір ікринок, запах і смак.

Що ще варто знати українцям

