Ціни на продукти зміняться — що подорожчає в Україні до кінця осені

Попри війну та непрості економічні умови, ринок продуктів в Україні поступово стабілізується. Однак наприкінці осені ціни традиційно реагують на погодні коливання, попит на зберігання врожаю й витрати виробників.

Новини.LIVE розбиралися, наскільки можуть здорожчати основні продукти споживчого кошика до кінця цієї осені.

Що буде з цінами на овочі

Станом на кінець жовтня в Україні спостерігається сезонне подорожчання продуктів, розповів Новини.LIVE керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

"Коли сезон закінчується, потрібно реалізовувати продукти у великих об'ємах, щоб не витрачатися на їх зберігання. Відповідно, залишаються ті овочі, які мають довгострокове зберігання. Тому здорожчання — неминучий щорічний процес, оскільки виробники починають закладати в ціну вартість їх зберігання", — додав експерт.

Водночас, за словами експерта, цьогорічний врожай картоплі та капусти є значним, тому ці продукти дорожчатимуть потроху, приблизно на 10% до кінця осені.

"Це ж стосується й огірків з помідорами. Ціни, що встановилися на ці овочі в жовтні, залишаться приблизно ж такими й до кінця жовтня", — додав економіст.

Що вплине на подорожчання молока та яєць

Ілля Несходовський наголосив, що нинішні обстріли української енергетики та тривалі відключення електроенергії можуть призвести до цінових стрибків на ті продукти, що швидко псуються та вимагають зберігання у холодильних камерах.

"На жаль, Росія продовжує спроби знищення нашої енергетики. І тому нині виробники продуктів, що швидко псуються, не тільки молока чи яєць, але й сирів, молочної продукції, будуть вимушені підвищувати ціни. Бо, з однієї сторони, у них є ризик швидкого псування продукції внаслідок аварійних тривалих відключень світла. З іншої сторони, ті підприємства, що встановили автономне обладнання, витрачають значно більше коштів для безперебійного електропостачання в той час, коли діють графіки відключення світла", — зазначив він.

І це знаходить своє відображення у кінцевій ціні на продукти, пояснив експерт.

За прогнозами Іллі Несходовського, ціна на яйця до кінця осені зросте не менш ніж на 10%, а на молоко та молочні продукти — до 20%.

На зростання цін як на овочі, так і на продукти молочної групи можуть вплинути коливання цін на світових ринках.

"Наші аграрії орієнтуються на ціни на європейських ринках і, відповідно, підвищують ціни, якщо також зростають ціни на світових ринках. Однак поки тенденції до підвищення вартості овочів або молочної продукції в Європі не спостерігаються", — зазначив експерт.

Тому цей фактор впливати на ціни в України поки не буде.

Раніше Новини.LIVE з'ясували, які продукти можуть подорожчати в Україні найближчим часом через відключення світла. Також вже майже місяць спостерігається здорожчання томатів.