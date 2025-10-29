Цены на продукты изменятся — что подорожает в Украине до конца осени

Новое подорожание — какие продукты вырастут в цене совсем скоро
Несмотря на войну и непростые экономические условия, рынок продуктов в Украине постепенно стабилизируется. Однако в конце осени цены традиционно реагируют на погодные колебания, спрос на хранение урожая и расходы производителей.
Новини.LIVE разбирались, насколько могут подорожать основные продукты потребительской корзины до конца этой осени.
Что будет с ценами на овощи
По состоянию на конец октября в Украине наблюдается сезонное подорожание продуктов, рассказал Новини.LIVE руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.
"Когда сезон заканчивается, нужно реализовывать продукты в больших объемах, чтобы не тратиться на их хранение. Соответственно, остаются те овощи, которые имеют долгосрочное хранение. Поэтому подорожание — неизбежный ежегодный процесс, поскольку производители начинают закладывать в цену стоимость их хранения", — добавил эксперт.
В то же время, по словам эксперта, урожай картофеля и капусты в этом году является значительным, поэтому эти продукты будут дорожать понемногу, примерно на 10% до конца осени.
"Это же касается и огурцов с помидорами. Цены, установившиеся на эти овощи в октябре, останутся примерно такими же и до конца октября", — добавил экономист.
Что повлияет на подорожание молока и яиц
Илья Несходовский отметил, что нынешние обстрелы украинской энергетики и длительные отключения электроэнергии могут привести к ценовым скачкам на те продукты, которые быстро портятся и требуют хранения в холодильных камерах.
"К сожалению, Россия продолжает попытки уничтожения нашей энергетики. И поэтому сейчас производители скоропортящихся продуктов, не только молока или яиц, но и сыров, молочной продукции, будут вынуждены поднимать цены. Потому что с одной стороны у них есть риск быстрой порчи продукции в результате аварийных длительных отключений света. С другой стороны, те предприятия, которые установили автономное оборудование, тратят значительно больше средств для бесперебойного электроснабжения в то время, когда действуют графики отключения света", — отметил он.
И это находит свое отражение в конечной цене на продукты, пояснил эксперт.
По прогнозам Ильи Несходовского, цена на яйца до конца осени вырастет не менее чем на 10%, а на молоко и молочные продукты — до 20%.
На рост цен как на овощи, так и на продукты молочной группы могут повлиять колебания цен на мировых рынках.
"Наши аграрии ориентируются на цены на европейских рынках, и соответственно, поднимают свои цены, если также растут цены на мировых рынках. Однако пока тенденции к поднятию стоимости овощей или молочной продукции в Европе не наблюдаются", — отметил эксперт.
Поэтому этот фактор влиять на цены в Украине пока не будет.
Ранее Новини.LIVE выяснили, какие продукты могут подорожать в Украине в ближайшее время из-за отключения света. Также уже почти месяц наблюдается подорожание томатов.
