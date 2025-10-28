В Сільпо резко подешевели продукты — что можно купить со скидками до 50%

Продукты в супермаркете. Фото: Google Maps

Для максимальной экономии бюджета украинцы могут покупать продукты со скидками. Все супермаркеты периодически снижают цены на востребованные товары, дабы стимулировать потребителей наполнять корзину. В частности в Сільпо некоторые продукты стоят на 50% дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары украинцы могут приобрести с большими скидками.

Горячие скидки в Сільпо

Мы промониторили официальный интернет-магазин известной сети супермаркетов и выяснили, какие продукты могут достаться посетителям намного дешевле. По состоянию на 28 октября 2025 года украинцам доступны такие товары в Сільпо со сниженными ценами:

виски — 299 грн вместо 619 грн (-52%);

кофе зерновой — 599 грн вместо 1 199 грн (-50%);

кефир питьевой 2,5% — 34,99 грн вместо 67,99 грн (-49%);

пиво — 39,99 грн вместо 77,99 грн (-49%);

шоколад с начинкой — 159 грн вместо 299,90 грн (-47%);

колбаса — 79,99 грн вместо 144 грн (-44%);

творог кисломолочный 5% — 55,99 грн вместо 99 грн (-43%);

бисквит с бананово-йогуртовой начинкой — 62,99 грн вместо 103,99 грн (-39%);

сыр 50% — 29,90 грн вместо 48,90 грн (-39%);

чипсы рифленые со вкусом лобстера — 49,99 грн вместо 79,99 грн (-38%).

Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

С наступлением осени и приближением зимы ощутимо подорожали сезонные овощи и фрукты. Однако посетители Сільпо могут немного сэкономить благодаря скидкам. Например, на 10% дешевле стоят помидоры (11,48 грн вместо 12,76 грн), лайм (15,21 грн вместо 16,90 грн), ананас (179,10 грн вместо 199 грн) и красные яблоки (6,30 грн вместо 7 грн).

Также в Сільпо удастся купить бананы со скидкой 47%, грибы шампиньоны — 12%, манго — 28%, картофель — 34%, зеленый перец — 13%, грушу и салат Айсберг — 11%, перец чили и лук — 10%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, помидоры в Украине подорожали до более 100 грн за килограмм из-за дефицита тепличной продукции. Цены выросли на 14% за неделю в конце октября и на 22% по сравнению с прошлым годом.

Также мы писали, что в Украине выросли в цене куриные яйца, особенно поштучные. Супермаркеты начали продавать нефасованный продукт дороже, в результате чего экономия потребителей существенно уменьшилась.