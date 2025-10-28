В Сільпо резко подешевели продукты — что можно купить со скидками до 50%

Скидки в супермаркете — какие продукты отдают на 50% дешевле
Для максимальной экономии бюджета украинцы могут покупать продукты со скидками. Все супермаркеты периодически снижают цены на востребованные товары, дабы стимулировать потребителей наполнять корзину. В частности в Сільпо некоторые продукты стоят на 50% дешевле.
Горячие скидки в Сільпо
Мы промониторили официальный интернет-магазин известной сети супермаркетов и выяснили, какие продукты могут достаться посетителям намного дешевле. По состоянию на 28 октября 2025 года украинцам доступны такие товары в Сільпо со сниженными ценами:
- виски — 299 грн вместо 619 грн (-52%);
- кофе зерновой — 599 грн вместо 1 199 грн (-50%);
- кефир питьевой 2,5% — 34,99 грн вместо 67,99 грн (-49%);
- пиво — 39,99 грн вместо 77,99 грн (-49%);
- шоколад с начинкой — 159 грн вместо 299,90 грн (-47%);
- колбаса — 79,99 грн вместо 144 грн (-44%);
- творог кисломолочный 5% — 55,99 грн вместо 99 грн (-43%);
- бисквит с бананово-йогуртовой начинкой — 62,99 грн вместо 103,99 грн (-39%);
- сыр 50% — 29,90 грн вместо 48,90 грн (-39%);
- чипсы рифленые со вкусом лобстера — 49,99 грн вместо 79,99 грн (-38%).
С наступлением осени и приближением зимы ощутимо подорожали сезонные овощи и фрукты. Однако посетители Сільпо могут немного сэкономить благодаря скидкам. Например, на 10% дешевле стоят помидоры (11,48 грн вместо 12,76 грн), лайм (15,21 грн вместо 16,90 грн), ананас (179,10 грн вместо 199 грн) и красные яблоки (6,30 грн вместо 7 грн).
Также в Сільпо удастся купить бананы со скидкой 47%, грибы шампиньоны — 12%, манго — 28%, картофель — 34%, зеленый перец — 13%, грушу и салат Айсберг — 11%, перец чили и лук — 10%.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, помидоры в Украине подорожали до более 100 грн за килограмм из-за дефицита тепличной продукции. Цены выросли на 14% за неделю в конце октября и на 22% по сравнению с прошлым годом.
Также мы писали, что в Украине выросли в цене куриные яйца, особенно поштучные. Супермаркеты начали продавать нефасованный продукт дороже, в результате чего экономия потребителей существенно уменьшилась.
