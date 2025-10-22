Цены на яйца в АТБ резко пошли вверх — что происходит в супермаркетах Украины

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине начали ощутимо дорожать куриные яйца. Бюджетный продукт постепенно исчезает с полок супермаркетов, поскольку приближается зимний период и увеличиваются расходы фермеров на производство. В АТБ поштучные яйца значительно выросли в цене, хотя потребители традиционно могли экономить на нефасованном товаре.

Поштучные яйца в АТБ

По состоянию на начало октября 2025 года украинцы могли приобрести в АТБ нефасованные куриные яйца категории С1 по 4,99 грн/шт. Получается, десяток стоил почти 50 грн, что дешевле упаковки. Однако прошло всего три недели, а продукт резко подорожал до 5,99 грн/шт. Так что десяток обойдется уже в 60 грн.

Экономия до сих пор присутствует, но минимальная: наименьшая цена упаковки яиц категории С1 по состоянию на 22 октября — 65,90 грн. Украинцы могут сохранить всего 6 грн и купить дополнительно одно яйцо.

В других популярных сетях супермаркетов ситуация не лучше. За яйцо категории С2 (меньше по размеру) в Варусе придется заплатить 4,69 грн, а раньше оно стоило 3,99 грн. В Новусе цена находится на уровне 5,64 грн/шт., в Форе — 5,69 грн/шт., в Ашане — 5,70 грн/шт., в МегаМаркете — 6,50 грн/шт. Это стоимость яиц категории С1.

Почему дорожают куриные яйца

Один из факторов изменения цены — сезон. Куры начинают активнее нести яйца весной и летом, а с приближением холодного времени года объемы традиционно сокращаются. Другая весомая причина связана с затратами фермеров. Себестоимость производства выросла ввиду удорожания:

кормов;

логистики;

электроэнергии;

ветеринарных препаратов;

упаковочных материалов;

топлива и пр.

Ко всему, осенью 2025 года россияне возобновили комбинированные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Как результат, вернулись отключения света. Это привело к увеличению расходов и фермеров, и магазинов на обеспечение альтернативными источниками питания в виде бензиновых генераторов. Все эти факторы негативно повлияли на потребительские цены в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в октябре 2025 года помидоры заметно подорожали — средняя цена достигла 87,26 грн/кг против 74,85 грн в конце сентября. Дешевле всего томаты продавали в Новусе — 84,99 грн/кг, дороже всего — в МегаМаркете по 99,90 грн.

Также мы писали, что в октябре подорожали картофель, перец, кабачки и огурцы. В частности, цена картофеля выросла до 11-13 грн/кг. Яблоки остаются самыми популярными фруктами, тогда как груши дорожают.