Ціни на яйця в АТБ різко пішли вгору — що відбувається в супермаркетах України

В Україні почали відчутно дорожчати курячі яйця. Бюджетний продукт поступово зникає з полиць супермаркетів, оскільки наближається зимовий період і збільшуються витрати фермерів на виробництво. В АТБ поштучні яйця значно зросли в ціні, хоча споживачі традиційно могли економити на нефасованому товарі.

Поштучні яйця в АТБ

Станом на початок жовтня 2025 року українці могли придбати в АТБ нефасовані курячі яйця категорії С1 по 4,99 грн/шт. Виходить, десяток коштував майже 50 грн, що дешевше упаковки. Проте минуло лише три тижні, а продукт різко подорожчав до 5,99 грн/шт. Отже, десяток обійдеться вже у 60 грн.

Економія досі присутня, але мінімальна: найменша ціна упаковки яєць категорії С1 станом на 22 жовтня — 65,90 грн. Українці можуть заощадити лише 6 грн і придбати додатково одне яйце.

Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших популярних мережах супермаркетів ситуація не краща. За яйце категорії С2 (менше за розміром) у Варусі доведеться заплатити 4,69 грн, а раніше воно коштувало 3,99 грн. У Новусі ціна перебуває на рівні 5,64 грн/шт., у Форі — 5,69 грн/шт., в Ашані — 5,70 грн/шт., у МегаМаркеті — 6,50 грн/шт. Це вартість яєць категорії С1.

Чому дорожчають курячі яйця

Один із факторів зміни ціни — сезон. Кури починають активніше нести яйця навесні та влітку, а з наближенням холодної пори року обсяги традиційно скорочуються. Інша вагома причина пов’язана з витратами фермерів. Собівартість виробництва зросла з огляду на дорожчання:

кормів;

логістики;

електроенергії;

ветеринарних препаратів;

пакувальних матеріалів;

пального тощо.

До всього, восени 2025 року росіяни відновили комбіновані атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури. Як результат, повернулися відключення світла. Це призвело до збільшення витрат і фермерів, і магазинів на забезпечення альтернативними джерелами живлення у вигляді бензинових генераторів. Всі ці фактори негативно вплинули на споживчі ціни в Україні.

