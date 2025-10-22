Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В АТБ відмовилися від старих цін на яйця — що стало з вартістю

В АТБ відмовилися від старих цін на яйця — що стало з вартістю

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 17:12
Оновлено: 17:28
Ціни на яйця в АТБ різко пішли вгору — що відбувається в супермаркетах України
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні почали відчутно дорожчати курячі яйця. Бюджетний продукт поступово зникає з полиць супермаркетів, оскільки наближається зимовий період і збільшуються витрати фермерів на виробництво. В АТБ поштучні яйця значно зросли в ціні, хоча споживачі традиційно могли економити на нефасованому товарі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в АТБ.

Реклама
Читайте також:

Поштучні яйця в АТБ

Станом на початок жовтня 2025 року українці могли придбати в АТБ нефасовані курячі яйця категорії С1 по 4,99 грн/шт. Виходить, десяток коштував майже 50 грн, що дешевше упаковки. Проте минуло лише три тижні, а продукт різко подорожчав до 5,99 грн/шт. Отже, десяток обійдеться вже у 60 грн.

Економія досі присутня, але мінімальна: найменша ціна упаковки яєць категорії С1 станом на 22 жовтня — 65,90 грн. Українці можуть заощадити лише 6 грн і придбати додатково одне яйце.  

Поштучні яйця в АТБ
Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших популярних мережах супермаркетів ситуація не краща. За яйце категорії С2 (менше за розміром) у Варусі доведеться заплатити 4,69 грн, а раніше воно коштувало 3,99 грн. У Новусі ціна перебуває на рівні 5,64 грн/шт., у Форі — 5,69 грн/шт., в Ашані — 5,70 грн/шт., у МегаМаркеті — 6,50 грн/шт. Це вартість яєць категорії С1.

Чому дорожчають курячі яйця

Один із факторів зміни ціни — сезон. Кури починають активніше нести яйця навесні та влітку, а з наближенням холодної пори року обсяги традиційно скорочуються. Інша вагома причина пов’язана з витратами фермерів. Собівартість виробництва зросла з огляду на дорожчання:

  • кормів;
  • логістики;
  • електроенергії;
  • ветеринарних препаратів;
  • пакувальних матеріалів;
  • пального тощо.

До всього, восени 2025 року росіяни відновили комбіновані атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури. Як результат, повернулися відключення світла. Це призвело до збільшення витрат і фермерів, і магазинів на забезпечення альтернативними джерелами живлення у вигляді бензинових генераторів. Всі ці фактори негативно вплинули на споживчі ціни в Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у жовтні 2025 року помідори помітно подорожчали — середня ціна сягнула 87,26 грн/кг проти 74,85 грн наприкінці вересня. Найдешевше томати продавали у Новусі — 84,99 грн/кг, найдорожче — у МегаМаркеті по 99,90 грн.

Також ми писали, що в жовтні подорожчали картопля, перець, кабачки та огірки. Зокрема, ціна картоплі зросла до 11-13 грн/кг. Яблука залишаються найпопулярнішими фруктами, тоді як груші дорожчають.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації