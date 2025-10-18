В Україні відчутно подорожчали помідори — скільки тепер коштує кілограм томатів

Помідори в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці почали помічати поступове дорожчання продуктів у супермаркетах, особливо сезонних. Така тенденція зачепила затребуваний на кожній кухні овоч — помідори. Ми промоніторили ціни в популярних мережах і з’ясували, де споживачам вигідніше купити томати в жовтні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на помідори в України.

Реклама

Читайте також:

Вартість томатів у супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня ціна червоних помідорів по Україні перебуває на рівні 87,26 грн/кг. Наприкінці вересня показник був нижчий — 74,85 грн/кг. Отже відбулося помітне дорожчання продукту, але така тенденція характерна для ринку з огляду на наближення холодів.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і вияснили, скільки коштує кілограм томатів. Знаючи ціни, споживачі зможуть зупинити вибір на найкращому для себе варіанті. Станом на суботу, 18 жовтня, звичайні червоні помідори в Україні коштують:

Новус — 84,99 грн/кг;

Метро — 89,90 грн/кг;

Фора — 89,90 грн/кг;

Ашан — 89,90 грн/кг;

Сільпо — 99 грн/кг;

АТБ — 96,89 грн/кг;

Варус — 99,90 грн/кг;

МегаМаркет — 99,90 грн/кг.

Вартість помідорів у Сільпо. Фото: скриншот

Ціни на тепличні помідори зростають

За даними EastFruit, у жовтні українські виробники почали інтенсивно підвищувати відпускні ціни на томати. Аналітики пов’язують тенденцію зі зниженням пропозиції через сезонний фактор та одночасним збільшенням попиту на тепличні овочі.

"Як зазначають учасники ринку, постачання нових партій томатів із місцевих тепличних комбінатів малооб'ємні та нестабільні. Так, у більшості стаціонарних комбінатах дозрівання овочів сильно сповільнилося через похолодання, а постачання з парникових теплиць припинилося взагалі", — йдеться на порталі.

Цю нестачу не вдається компенсувати імпортною продукцією. Як результат, станом на середину жовтня тепличні комбінати реалізують помідори на 16% дорожче в середньому, ніж в аналогічний період 2024 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні ціни на картоплю довгий час не рухаються. Популярні супермаркети не поспішають змінювати вартість, продаючи кілограм затребуваного овочу по 14,90 грн/кг у середньому.

Також ми писали, що в Україні знову дорожчають яйця — ціна десятка зросла до 55-70 грн у різних супермаркетах. Експерти пояснили це сезонністю, зниженням виробництва і подорожчанням кормів.