Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Яйця знову стають "золотими" — де купити за найнижчими цінами

Яйця знову стають "золотими" — де купити за найнижчими цінами

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 13:05
Ціни на яйця взяли розгін — в якому супермаркеті купити найдешевше
Яйця в лотку. Фото: Unsplash

Ціни на яйця в українських супермаркетах знову зростають. За останні тижні вартість десятка помітно підвищилася, і споживачі вже відчувають це під час щоденних покупок. Експерти пояснюють подорожчання сезонними факторами, скороченням виробництва та підвищенням собівартості кормів.

Новини.LIVE з'ясовували, де можна купити яйця за найвигіднішою ціною 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує десяток яєць в супермаркетах

У вівторок, 14 жовтня, за даними на сайтах торговельних мереж, найдешевші яйця, фасовані по 10 штук, можна купити у магазинах Varus за ціною 54,90 грн (ТМ Добра курка, С2).

В інших супермаркетах вартість десятка яєць така:

  • Novus — 59,99 грн (ТМ Marka Promo, С1);
  • МегаМаркет — 60,50 грн (ТМ Файна курка, С2);
  • АТБ — 62,90 грн (ТМ Своя лінія, С1);
  • Фора — 62,90 грн (ТМ Зірковий вибір, С1);
  • Auchan — 62,90 грн (ТМ Auchan, С0);
  • METRO — 69,16 грн (ТМ Файна курка, С2).

Найвища ціна на яйця 14 жовтня в Сільпо — 70,48 грн/десяток (ТМ Файна курка, С2).

Яйця 14 жовтня
Вартість яєць в супермаркетах 14 жовтня. Графіка: Новини.LIVE

Трохи дешевше можна купити поштучні яйця — від 4,50 грн за штуку, проте вони є не в усіх торговельних мережах.

З приходом холодів ціни на яйця в Україні ймовірно зростатимуть, як це завжди відбувається наприкінці осені чи на початку зими. Усе залежатиме від того, якими будуть врожаї кукурудзи та вартість комбікормів.

Які ще продукти будуть дорожчати

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль пояснив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що насамперед здорожчання торкнеться овочів з борщового набору.

Коли прийдуть перші заморозки, фермерам знадобиться місце для безпечного зберігання врожаю. Тоді зростуть витрати на складські приміщення, овочесховища, логістику, додаткове утримання цих складів тощо.

Споживачам варто приготуватися, що картопля, морква, буряк, капуста, цибуля та часник додадуть в ціні орієнтовно 5-6 грн уже наприкінці другого місяця осені.

Очікується й подорожчання хліба на 22-23%. Натомість ціни на олію залишаться на тому ж рівні, що й зараз, завдяки достатній пропозиції товару. 

Раніше ми писали, що в Україні подешевшав один з видів м'яса

Також дізнавайтеся, скільки коштує картопля в українських супермаркетах та де вона найдешевша.

ціни в Україні ціни яйця ціни на продукти курячі яйця
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації