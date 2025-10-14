Ціни на яйця взяли розгін — в якому супермаркеті купити найдешевше

Яйця в лотку. Фото: Unsplash

Ціни на яйця в українських супермаркетах знову зростають. За останні тижні вартість десятка помітно підвищилася, і споживачі вже відчувають це під час щоденних покупок. Експерти пояснюють подорожчання сезонними факторами, скороченням виробництва та підвищенням собівартості кормів.

Новини.LIVE з'ясовували, де можна купити яйця за найвигіднішою ціною 14 жовтня.

Скільки коштує десяток яєць в супермаркетах

У вівторок, 14 жовтня, за даними на сайтах торговельних мереж, найдешевші яйця, фасовані по 10 штук, можна купити у магазинах Varus за ціною 54,90 грн (ТМ Добра курка, С2).

В інших супермаркетах вартість десятка яєць така:

Novus — 59,99 грн (ТМ Marka Promo, С1);

МегаМаркет — 60,50 грн (ТМ Файна курка, С2);

АТБ — 62,90 грн (ТМ Своя лінія, С1);

Фора — 62,90 грн (ТМ Зірковий вибір, С1);

Auchan — 62,90 грн (ТМ Auchan, С0);

METRO — 69,16 грн (ТМ Файна курка, С2).

Найвища ціна на яйця 14 жовтня в Сільпо — 70,48 грн/десяток (ТМ Файна курка, С2).

Вартість яєць в супермаркетах 14 жовтня. Графіка: Новини.LIVE

Трохи дешевше можна купити поштучні яйця — від 4,50 грн за штуку, проте вони є не в усіх торговельних мережах.

З приходом холодів ціни на яйця в Україні ймовірно зростатимуть, як це завжди відбувається наприкінці осені чи на початку зими. Усе залежатиме від того, якими будуть врожаї кукурудзи та вартість комбікормів.

Які ще продукти будуть дорожчати

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль пояснив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що насамперед здорожчання торкнеться овочів з борщового набору.

Коли прийдуть перші заморозки, фермерам знадобиться місце для безпечного зберігання врожаю. Тоді зростуть витрати на складські приміщення, овочесховища, логістику, додаткове утримання цих складів тощо.

Споживачам варто приготуватися, що картопля, морква, буряк, капуста, цибуля та часник додадуть в ціні орієнтовно 5-6 грн уже наприкінці другого місяця осені.

Очікується й подорожчання хліба на 22-23%. Натомість ціни на олію залишаться на тому ж рівні, що й зараз, завдяки достатній пропозиції товару.

Раніше ми писали, що в Україні подешевшав один з видів м'яса.

Також дізнавайтеся, скільки коштує картопля в українських супермаркетах та де вона найдешевша.