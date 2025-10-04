Ціни на куряче філе вразять українців — що відбувається в супермаркетах у жовтні

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Поки ціни на деякі продукти харчування готуються до зростання, інші затребувані товари планомірно дешевшають. Зокрема упродовж місяця трохи впала вартість курячого філе. Ми дізналися, за скільки продають м'ясо птиці в популярних мережах супермаркетів України станом на початок жовтня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі філе в жовтні.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує куряче філе

Згідно з Мінфіном, середня вартість філе курки в супермаркетах перебуває на рівні 232 грн/кг. Для порівняння, на початку вересня аналогічний продукт обходився українцям у 239,55 грн/кг. Державна служба статистика повідомила, що в січні поточного року кілограм філе коштував 172,09 грн у середньому. Отже відбулося дорожчання на 34,8% за дев’ять місяців.

Цікаво дізнатися, які цінники встановили відомі супермаркети України. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини мереж і з’ясували, скільки мінімально повинні віддати споживачі станом на 4 жовтня:

Новус — 199 грн/кг;

Сільпо — 199 грн/кг (без знижки — 229 грн/кг);

Метро — 222,46 грн/кг;

Фора — 299 грн/кг;

Ашан — 229 грн/кг;

АТБ — 229,89 грн/кг (без знижки — 243,29 грн/кг);

Варус — 229,90 грн/кг;

МегаМаркет — 268 грн/кг.

Як видно, найбільш вигідно купувати куряче філе в Новусі. Проте з урахуванням знижок відвідувачі деяких інших супермаркетів теж можуть зберегти частину бюджету. Загалом курятина буде планомірно дорожчати в Україні з настанням холодної пори року, оскільки виростуть витрати виробників на утримання курей, електроенергію, пальне, логістику тощо.

Вартість курячого філе в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на овочі

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля, чи подорожчають овочі з борщового набору найближчим часом. За словами фахівця, вже наприкінці жовтня більшість сезонних продуктів виростуть в ціні на 5-6 грн у середньому.

"У вересні, порівняно з серпнем, ми спостерігали деяке зниження цін. Це сезонне насичення ринку. Але так триватиме недовго, бо наближаються холоди. І десь з середини жовтня потрібно буде думати, де ці овочі зберігати в зимовий період, коли з'являться перші заморозки", — констатував фермер.

Доведеться шукати додаткові гроші на складські приміщення, овочесховища, логістику тощо. Як результат — подорожчає картопля, цибуля, часник, капуста, буряк та інші затребувані овочі. Поки ситуація залишається відносно стабільною, варто запасатися продуктами для економії в майбутньому.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні зафіксували незначне підвищення цін на моркву наприкінці вересня 2025 року. Найдешевше купити продукт можна в Метро — по 9,50 грн/кг, а найдорожче — в Ашані по 17,50 грн/кг.

Також ми писали, що вартість поштучних курячих яєць в АТБ досягла 4,99 грн/шт. А найдешевша упаковка обійдеться українцям у 53 грн (Варус). Отже є змога заощадити кошти, хоча цінова різниця невелика.