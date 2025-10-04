Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні подешевшав один із видів м’яса — що з цінами в жовтні

В Україні подешевшав один із видів м’яса — що з цінами в жовтні

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 17:12
Ціни на куряче філе вразять українців — що відбувається в супермаркетах у жовтні
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Поки ціни на деякі продукти харчування готуються до зростання, інші затребувані товари планомірно дешевшають. Зокрема упродовж місяця трохи впала вартість курячого філе. Ми дізналися, за скільки продають м'ясо птиці в популярних мережах супермаркетів України станом на початок жовтня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі філе в жовтні.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує куряче філе

Згідно з Мінфіном, середня вартість філе курки в супермаркетах перебуває на рівні 232 грн/кг. Для порівняння, на початку вересня аналогічний продукт обходився українцям у 239,55 грн/кг. Державна служба статистика повідомила, що в січні поточного року кілограм філе коштував 172,09 грн у середньому. Отже відбулося дорожчання на 34,8% за дев’ять місяців.

Цікаво дізнатися, які цінники встановили відомі супермаркети України. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини мереж і з’ясували, скільки мінімально повинні віддати споживачі станом на 4 жовтня:

  • Новус — 199 грн/кг;
  • Сільпо — 199 грн/кг (без знижки — 229 грн/кг);
  • Метро — 222,46 грн/кг;
  • Фора — 299 грн/кг;
  • Ашан — 229 грн/кг;
  • АТБ — 229,89 грн/кг (без знижки — 243,29 грн/кг);
  • Варус — 229,90 грн/кг;
  • МегаМаркет — 268 грн/кг.

Як видно, найбільш вигідно купувати куряче філе в Новусі. Проте з урахуванням знижок відвідувачі деяких інших супермаркетів теж можуть зберегти частину бюджету. Загалом курятина буде планомірно дорожчати в Україні з настанням холодної пори року, оскільки виростуть витрати виробників на утримання курей, електроенергію, пальне, логістику тощо.

Інфографіка з цінами на куряче філе
Вартість курячого філе в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на овочі

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля, чи подорожчають овочі з борщового набору найближчим часом. За словами фахівця, вже наприкінці жовтня більшість сезонних продуктів виростуть в ціні на 5-6 грн у середньому.

"У вересні, порівняно з серпнем, ми спостерігали деяке зниження цін. Це сезонне насичення ринку. Але так триватиме недовго, бо наближаються холоди. І десь з середини жовтня потрібно буде думати, де ці овочі зберігати в зимовий період, коли з'являться перші заморозки", — констатував фермер.

Доведеться шукати додаткові гроші на складські приміщення, овочесховища, логістику тощо. Як результат — подорожчає картопля, цибуля, часник, капуста, буряк та інші затребувані овочі. Поки ситуація залишається відносно стабільною, варто запасатися продуктами для економії в майбутньому.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні зафіксували незначне підвищення цін на моркву наприкінці вересня 2025 року. Найдешевше купити продукт можна в Метро — по 9,50 грн/кг, а найдорожче — в Ашані по 17,50 грн/кг.

Також ми писали, що вартість поштучних курячих яєць в АТБ досягла 4,99 грн/шт. А найдешевша упаковка обійдеться українцям у 53 грн (Варус). Отже є змога заощадити кошти, хоча цінова різниця невелика.

м'ясо покупки супермаркет куряче філе ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації