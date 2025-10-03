Відео
Україна
Головна Економіка Сезон дається взнаки — що сталося з цінами на моркву

Сезон дається взнаки — що сталося з цінами на моркву

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:17
Морква в супермаркетах — що відбувається з цінами і які продукти можуть подорожчати
Морква в супермаркеті. фото: Новини.LIVE

Наприкінці вересня в Україні зафіксували підвищення цін на моркву. Фермери в основних регіонах виробництва відвантажували товар по 8-15 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж тижнем раніше. Постає питання, чи вплинула така тенденція на показники в українських супермаркетах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на моркву.

Читайте також:

Скільки коштує морква в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість перебуває на рівні 12,13 грн/кг. Водночас аналітики проєкту EastFruit зафіксували зростання торгової активності на ринку, що стимулювало підвищення цін на затребуваний продукт. Основна причина зміни — скорочення пропозиції моркви через сезонний фактор.

Ми промоніторили актуальні пропозиції в різних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки українцям потрібно віддати за кілограм овочу. Результат станом на 3 жовтня 2025 року виявився таким:

  • Метро — 9,50 грн/кг;
  • АТБ — 9,89 грн/кг;
  • Фора — 9,90 грн/кг;
  • Варус — 9,90 грн/кг;
  • Сільпо — 10,80 грн/кг;
  • Новус — 10,89 грн/кг;
  • МегаМаркет — 15,90 грн/кг;
  • Ашан — 17,50 грн/кг.
Інфографіка з цінами на моркву
Вартість кілограма моркви в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Які продукти подорожчають в Україні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля, що буде з цінами на овочі борщового набору в жовтні 2025 року. За словами експерта, поки що зберігаються відносно низькі показники в супермаркетах з огляду на сезонне насичення ринку. Однак скоро ситуація зміниться.

"Так триватиме недовго, бо наближаються холоди. І десь з середини жовтня потрібно буде думати, де овочі зберігати в зимовий період. А це додаткові витрати на складські приміщення, овочесховища, логістику, утримання цих складських приміщень тощо", — констатував Коваль.

Іншими словами, коли прийдуть перші заморозки, затребувані овочі — картопля, буряк, морква, часник, цибуля та інші — подорожчають. Вже наприкінці жовтня ціна може вирости на 5-6 грн/кг. Тому якраз час запасатися продуктами на зиму, поки дозволяють фінанси.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні не поспішають дешевшати курячі яйця. Мінімальна вартість упаковки станом на початок жовтня — 53 грн. Економити можна на поштучному продукті, хоча не всі супермаркети його продають.

Також ми писали, що часник у вересні подешевшав на 6,7%, а середня ціна склала 147,98 грн/кг. Найменша вартість — в Ашані (127,30 грн), найвища — в МегаМаркеті (185,10 грн), тож є змога заощадити кошти.

овочі покупки морква супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
