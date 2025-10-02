Ціни на яйця в АТБ змінили траєкторію — скільки треба віддати за десяток у жовтні

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Багатьох українців приваблюють ціни на курячі яйця в АТБ, оскільки там зазвичай вигідніше купувати цей затребуваний продукт. Ми дізналися, скільки доведеться віддати споживачам за десяток нефасованих та упакованих яєць в АТБ станом на початок жовтня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштують поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-72,53 грн. Натомість поштучний продукт коштує набагато дешевше, завдяки чому українці можуть економити сімейний бюджет. Ми перевірили актуальні ціни в популярних мережах супермаркетів і дізналися, де максимальна вигода.

Зокрема в АТБ продають одне яйце категорії С1 по 4,99 грн/шт. Виходить, десяток обійдеться у 49,99 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка продукту аналогічної категорії коштує 55,90 грн (без знижки — 59,90 грн). Тобто економія досягає майже 10 грн, якщо не враховувати акційну пропозицію.

Ціна поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В інших супермаркетах ситуація трохи відрізняється. Найдешевше поштучні яйця коштують у Варусі — 3,99 грн/шт. (категорія С2). В Новусі, Ашані та Форі вдасться купити нефасований товар по 4,89 грн/шт. У МегаМаркеті ціна найвища серед усіх проаналізованих мереж — 6 грн/шт.

Ціни на упаковані яйця

Проблема в тому, що поштучні яйця вдасться знайти не в кожному магазині. Тому доводиться купувати запакований продукт. Мінімальна ціна за фасований десяток починається від 53 грн. Ми промоніторили інтернет-магазини відомих супермаркетів і з’ясували, де споживачі отримають найбільшу вигоду.

Мінімальні ціни на упаковку яєць. Фото: Новини.LIVE

Варто зауважити, що ближче до холодної пори року вартість затребуваного продукту почне зростати. Якою буде динаміка, стане зрозуміло після збору врожаю кукурудзи та встановлення нової ціни на комбікорм. Адже витрати фермерів на виробництво постійно коливаються через дорожчання логістики та електроенергії.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, восени 2025 року ціни на борщовий набір трохи знизилися, але ненадовго. Уже з середини жовтня через витрати на зберігання та логістику овочі подорожчають, а до зимових свят — ще більше.

Також ми писали, що відбувається з цінами на часник в українських супермаркетах. Станом на кінець вересня продукт трохи подешевшав, хоча мінімальна сума за кілограм сягає 127,30 грн в Ашані.