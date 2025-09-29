Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нові ціни на овочі — що подорожчає в Україні вже зовсім скоро

Нові ціни на овочі — що подорожчає в Україні вже зовсім скоро

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:47
Ціни на картоплю, капусту, буряк та інші овочі — що з борщового набору подорожчає у жовтні
Картопля на столі. Фото: Pexels

Після різкого злету влітку цін на овочі з борщового набору, такі як картопля, морква, капуста, буряк, цибуля, з початку осені їх вартість пішла на спад. Та чи чекати зростання цін на овочі у жовтні?

Станом на кінець вересня в Україні спостерігається сезонне насичення ринку овочами відкритого ґрунту, зокрема, з борщового набору. Тому їхня вартість поки що буде відносно низькою, розповів Новини.LIVE генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль

Реклама
Читайте також:

Водночас він наголосив, що низькі ціни протримаються на ринку недовго. І порадив запасатися овочами на зиму саме зараз.

"У вересні, порівняно з серпнем, якщо брати середину вересня до середини серпня, ми спостерігаємо деяке зниження цін. Це сезонне насичення ринку. Але так триватиме недовго, бо наближаються холоди. І десь уже з середини жовтня потрібно буде думати, де ці овочі зберігати в зимовий період, коли будуть з'являтися перші заморозки. А це додаткові витрати на складські приміщення, овочесховища, додаткову логістику, додаткове утримання цих складських приміщень тощо. Тому овочі знову можуть трохи зрости в ціні. Плюс далі чекатимемо Різдва і новорічних свят. Тоді буде також сезонне здорожчання овочів", — зазначив він.

За словами Коваля, врожайність картоплі цього року краща, ніж минулого. Тому її середня ціна нині коливається в районі 17 грн/кг.

"Коли покладемо картоплю до грудня в сховище, ці всі запаси, то думаю, що десь до 20 гривень ціна на неї зросте. Як і минулого року", — зазначив він.

Аграрій додав, що всі інші овочі з борщового набору, такі як морква, буряк, цибуля, капуста і часник, наприкінці жовтня додадуть в ціні 5-6 гривень від вересневої вартості.

"Сьогодні найбільш зручний період, коли треба запасатись на зиму, в кого є такі можливості. Бо зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — пояснив Павло Коваль.

За його словами, зараз найбільш вдалий період, щоб купити овочі по низькій ціні.

Раніше ми розбиралися, як економити, але водночас не відмовляти собі в улюблених продуктах. Також нагадаємо, що супермаркети в Україні переписали ціни на помідори та огірки.

продукти гроші овочі фінанси ціни на продукти
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації