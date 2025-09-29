Ціни на картоплю, капусту, буряк та інші овочі — що з борщового набору подорожчає у жовтні

Картопля на столі. Фото: Pexels

Після різкого злету влітку цін на овочі з борщового набору, такі як картопля, морква, капуста, буряк, цибуля, з початку осені їх вартість пішла на спад. Та чи чекати зростання цін на овочі у жовтні?

Станом на кінець вересня в Україні спостерігається сезонне насичення ринку овочами відкритого ґрунту, зокрема, з борщового набору. Тому їхня вартість поки що буде відносно низькою, розповів Новини.LIVE генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Водночас він наголосив, що низькі ціни протримаються на ринку недовго. І порадив запасатися овочами на зиму саме зараз.

"У вересні, порівняно з серпнем, якщо брати середину вересня до середини серпня, ми спостерігаємо деяке зниження цін. Це сезонне насичення ринку. Але так триватиме недовго, бо наближаються холоди. І десь уже з середини жовтня потрібно буде думати, де ці овочі зберігати в зимовий період, коли будуть з'являтися перші заморозки. А це додаткові витрати на складські приміщення, овочесховища, додаткову логістику, додаткове утримання цих складських приміщень тощо. Тому овочі знову можуть трохи зрости в ціні. Плюс далі чекатимемо Різдва і новорічних свят. Тоді буде також сезонне здорожчання овочів", — зазначив він.

За словами Коваля, врожайність картоплі цього року краща, ніж минулого. Тому її середня ціна нині коливається в районі 17 грн/кг.

"Коли покладемо картоплю до грудня в сховище, ці всі запаси, то думаю, що десь до 20 гривень ціна на неї зросте. Як і минулого року", — зазначив він.

Аграрій додав, що всі інші овочі з борщового набору, такі як морква, буряк, цибуля, капуста і часник, наприкінці жовтня додадуть в ціні 5-6 гривень від вересневої вартості.

"Сьогодні найбільш зручний період, коли треба запасатись на зиму, в кого є такі можливості. Бо зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — пояснив Павло Коваль.

За його словами, зараз найбільш вдалий період, щоб купити овочі по низькій ціні.

Раніше ми розбиралися, як економити, але водночас не відмовляти собі в улюблених продуктах. Також нагадаємо, що супермаркети в Україні переписали ціни на помідори та огірки.