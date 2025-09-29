Цены на картофель, капусту, свеклу и другие овощи — что из борщевого набора подорожает в октябре

Картофель на столе. Фото: Pexels

После резкого взлета летом цен на овощи из борщевого набора, такие как картофель, морковь, капуста, свекла, лук, с начала осени их стоимость пошла на спад. Но ждать ли роста цен на овощи в октябре?

По состоянию на конец сентября в Украине наблюдается сезонное насыщение рынка овощами открытого грунта, в частности, из борщевого набора. Поэтому их стоимость пока будет относительно низкой, рассказал Новини.LIVE генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

В то же время он подчеркнул, что низкие цены продержатся на рынке недолго. И посоветовал запасаться овощами на зиму именно сейчас.

"В сентябре, по сравнению с августом, если брать середину сентября до середины августа, мы наблюдаем некоторое снижение цен. Это сезонное насыщение рынка. Но так продлится недолго, потому что приближаются холода. И где-то уже с середины октября нужно будет думать, где эти овощи хранить в зимний период, когда будут появляться первые заморозки. А это дополнительные расходы на складские помещения, овощехранилища, дополнительную логистику, дополнительное содержание этих складских помещений и тому подобное. Поэтому овощи снова могут немного вырасти в цене. Плюс дальше будем ждать Рождества и новогодних праздников. Тогда будет также сезонное подорожание овощей", — отметил он.

По словам Коваля, урожайность картофеля в этом году лучше, чем в прошлом. Поэтому его средняя цена сейчас колеблется в районе 17 грн/кг.

"Когда положим картофель до декабря в хранилище, эти все запасы, то думаю, что где-то до 20 гривен цена на него вырастет. Как и в прошлом году", — отметил он.

Аграрий добавил, что все остальные овощи из борщевого набора, такие как морковь, свекла, лук, капуста и чеснок, в конце октября прибавят в цене 5-6 гривен от сентябрьской стоимости.

"Сегодня наиболее удобный период, когда надо запасаться на зиму, у кого есть такие возможности. Потому что сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", — пояснил Павел Коваль.

По его словам, сейчас самый удачный период, чтобы купить овощи по низкой цене.

