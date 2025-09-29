Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые цены на овощи — что подорожает в Украине уже совсем скоро

Новые цены на овощи — что подорожает в Украине уже совсем скоро

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 14:47
Цены на картофель, капусту, свеклу и другие овощи — что из борщевого набора подорожает в октябре
Картофель на столе. Фото: Pexels

После резкого взлета летом цен на овощи из борщевого набора, такие как картофель, морковь, капуста, свекла, лук, с начала осени их стоимость пошла на спад. Но ждать ли роста цен на овощи в октябре?

По состоянию на конец сентября в Украине наблюдается сезонное насыщение рынка овощами открытого грунта, в частности, из борщевого набора. Поэтому их стоимость пока будет относительно низкой, рассказал Новини.LIVE генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Реклама
Читайте также:

В то же время он подчеркнул, что низкие цены продержатся на рынке недолго. И посоветовал запасаться овощами на зиму именно сейчас.

"В сентябре, по сравнению с августом, если брать середину сентября до середины августа, мы наблюдаем некоторое снижение цен. Это сезонное насыщение рынка. Но так продлится недолго, потому что приближаются холода. И где-то уже с середины октября нужно будет думать, где эти овощи хранить в зимний период, когда будут появляться первые заморозки. А это дополнительные расходы на складские помещения, овощехранилища, дополнительную логистику, дополнительное содержание этих складских помещений и тому подобное. Поэтому овощи снова могут немного вырасти в цене. Плюс дальше будем ждать Рождества и новогодних праздников. Тогда будет также сезонное подорожание овощей", — отметил он.

По словам Коваля, урожайность картофеля в этом году лучше, чем в прошлом. Поэтому его средняя цена сейчас колеблется в районе 17 грн/кг.

"Когда положим картофель до декабря в хранилище, эти все запасы, то думаю, что где-то до 20 гривен цена на него вырастет. Как и в прошлом году", — отметил он.

Аграрий добавил, что все остальные овощи из борщевого набора, такие как морковь, свекла, лук, капуста и чеснок, в конце октября прибавят в цене 5-6 гривен от сентябрьской стоимости.

"Сегодня наиболее удобный период, когда надо запасаться на зиму, у кого есть такие возможности. Потому что сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", — пояснил Павел Коваль.

По его словам, сейчас самый удачный период, чтобы купить овощи по низкой цене.

Ранее мы разбирались, как экономить, но при этом не отказывать себе в любимых продуктах. Также напомним, что супермаркеты в Украине переписали цены на помидоры и огурцы.

продукты деньги овощи финансы цены на продукты
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации