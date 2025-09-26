Новые цены на помидоры и огурцы — что происходит в супермаркетах и сколько стоит килограмм

Помидоры в супермаркете. Фото: Pexels

В украинских супермаркетах появились новые цены на любимые сезонные овощи — помидоры и огурцы. Учитывая приближение холодного времени года, потребители находятся в ожидании планомерного удорожания продуктов. Но по состоянию на конец сентября еще можно приобрести товары по выгодным ценам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью помидоров и огурцов в конце сентября 2025 года.

Сколько стоит килограмм помидоров

Согласно Минфину, средняя цена красных томатов находится на уровне 74,85 грн/кг. Индекс потребительских цен в сентябре составил 99,97%, то есть за месяц почти ничего не изменилось. Зато в августе этот показатель относительно июля составил 86,09% (удешевление почти на 14%).

Мы проверили актуальные цены на тепличные помидоры в популярных сетях супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны отдать потребители за килограмм любимого овоща. По состоянию на 26 сентября имеем такие показатели (без учета скидок и акционных предложений):

МегаМаркет — 45,40 грн/кг;

Метро — 49,90 грн/кг;

Фора — 49,90 грн/кг;

Варус — 54,90 грн/кг;

Новус — 54,99 грн/кг;

Ашан — 56,90 грн/кг;

АТБ — 57,49 грн/кг;

Сільпо — 60 грн/кг.

Динамика изменения индекса цен на помидоры в Украине. Фото: скриншот/Минфин

Что происходит с ценами на огурцы

По информации специализированного портала EastFruit, тепличные комбинаты снова подняли отпускные цены на огурцы в сентябре 2025 года. Оптовая стоимость находится на уровне 30-50 грн/кг (0,72-1,21 долл./кг), что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

Такая тенденция возникла ввиду сокращения рыночного предложения при сохранении высокого спроса среди потребителей. Грунтовый огурец практически исчез из продажи, а поставки из теплиц притормозили из-за прохладных погодных условий.

Мы промониторили цены в супермаркетах и узнали, где наиболее выгодно покупать продукт по состоянию на конец сентября:

Метро — 29,90 грн/кг;

Ашан — 34,90 грн/кг;

АТБ — 37,89 грн/кг;

Фора — 37,90 грн/кг;

Новус — 39,99 грн/кг;

Варус — 42,90 грн/кг;

МегаМаркет — 52,90 грн/кг;

Сільпо — 55 грн/кг.

Несмотря на небольшое подорожание в сентябре, тепличные огурцы стоят на 24% дешевле, чем в аналогичный период 2024 года. Конечно, с приближением поздней осени и зимы цены в супермаркетах традиционно пойдут вверх.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут экономить на куриных яйцах, покупая поштучный товар. В частности в Варусе десяток обойдется в 39,99 грн, а самая дешевая упаковка в супермаркете стоит почти на 13 грн больше.

Также мы писали, что в Украине немного снизились цены на картофель. Средняя стоимость упала до 15,87 грн/кг против 16,17 грн в первой половине сентября. Дешевле всего овощ продают в АТБ — от 12,95 грн/кг.