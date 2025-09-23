Цены на картофель в Украине выгодно переписали — что происходит в супермаркетах

Белый картофель. Фото: Pexels

Менее чем за неделю в Украине немного подешевел популярный овощ, востребованный в течение всего года. Цены на картофель в некоторых известных сетях супермаркетов порадуют потребителей. В экспертной среде нашим гражданам советуют готовиться к планомерному удорожанию продукта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на картофель в Украине.

Стоимость картофеля в супермаркетах

Согласно Минфину, по состоянию на 23 сентября 2025 года средняя цена за килограмм картофеля находится на уровне 15,87 грн. На прошлой неделе, в четверг, показатель был немного выше — 16,17 грн/кг, а в августе вообще доходил до 17,97 грн/кг. Индекс потребительских цен на овощ составил 90,47%. Это означает, что стоимость снизилась на 9,53% в сентябре относительно предыдущего месяца.

Мы промониторили актуальные ценники в популярных супермаркетах и узнали, сколько потребители должны заплатить за килограмм любимого продукта во второй половине сентября. Минимальные суммы находятся на таком уровне:

АТБ — от 12,95 грн/кг (было 14,85 грн/кг);

Метро — от 13,80 грн/кг (было 13,90 грн/кг);

Фора — от 13,90 грн/кг (цена не изменилась);

Варус — от 14,70 грн/кг (было 14,50 грн/кг);

Ашан — от 14,90 грн/кг (было 15,80 грн/кг);

Новус — от 14,99 грн/кг (цена не изменилась);

Сільпо — от 17,10 грн/кг (было 14,70 грн/кг);

МегаМаркет — от 18,90 грн/кг (цена не изменилась).

Как видно, наиболее выгодная цена установлена в АТБ, именно там лучше покупать белый картофель, чтобы максимально сэкономить бюджет. Сезон сбора урожая подходит к концу, что означает постепенное повышение стоимости фермерского продукта. Традиционно картофель начнет дорожать в октябре-ноябре, с приходом холодного времени года.

Минимальная стоимость белого картофеля в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Как экономить на продуктах

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансового консультанта Ивана Осипенко, как украинцам экономить на продуктовом шопинге, но без строгих ограничений или недоедания. Существуют универсальные правила, соблюдение которых поможет тратить меньше денег (особенно когда большая часть бюджета уходит на спонтанные покупки).

Нашим гражданам советуют:

заранее составлять список необходимых товаров;

покупать больше сезонных овощей/фруктов, когда они стоят дешевле;

чаще посещать рынки, где большие объемы картофеля или других продуктов выгоднее брать;

обращать внимание на скидки и программы лояльности;

готовить дома с нуля вместо приобретения полуфабрикатов;

рационально использовать остатки.

Эффективность и действенность этих базовых правил понимают все украинцы, однако придерживаются их совсем немного людей, поскольку трудно постоянно отказывать себе в спонтанном шопинге.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в некоторых украинских супермаркетах немного подешевели куриные яйца. В частности, в АТБ и Новусе установили скидки на упакованный продукт. Плюс потребители могут экономить на поштучных яйцах.

Также мы писали, что происходит с ценами на морковь в Украине. По состоянию на июнь килограмм овоща стоил около 60 грн, в июле — около 40 грн, в августе-сентябре — уже меньше 20 грн.