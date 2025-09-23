Ціни на картоплю в Україні вигідно переписали — що відбувається в супермаркетах

Біла картопля. Фото: Pexels

Менш ніж за тиждень в Україні трохи подешевшав популярний овоч, затребуваний протягом усього року. Ціни на картоплю в деяких відомих мережах супермаркетів порадують споживачів. В експертному середовищі нашим громадянам радять готуватися до планомірного дорожчання продукту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на картоплю в Україні.

Вартість картоплі в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, станом на 23 вересня 2025 року середня ціна за кілограм картоплі перебуває на рівні 15,87 грн. Минулого тижня, у четвер, показник був трохи вищий — 16,17 грн/кг, а в серпні взагалі доходив до 17,97 грн/кг. Індекс споживчих цін на овоч становив 90,47%. Це означає, що вартість знизилася на 9,53% у вересні відносно попереднього місяця.

Ми промоніторили актуальні цінники в популярних супермаркетах і дізналися, скільки споживачі повинні заплатити за кілограм улюбленого продукту в другій половині вересня. Мінімальні суми перебувають на такому рівні:

АТБ — від 12,95 грн/кг (було 14,85 грн/кг);

Метро — від 13,80 грн/кг (було 13,90 грн/кг);

Фора — від 13,90 грн/кг (ціна не змінилася);

Варус — від 14,70 грн/кг (було 14,50 грн/кг);

Ашан — від 14,90 грн/кг (було 15,80 грн/кг);

Новус — від 14,99 грн/кг (ціна не змінилася);

Сільпо — від 17,10 грн/кг (було 14,70 грн/кг);

МегаМаркет — від 18,90 грн/кг (ціна не змінилася).

Як видно, найбільш вигідна ціна встановлена в АТБ, саме там краще купувати білу картоплю, аби максимально заощадити бюджет. Сезон збору врожаю добігає кінця, що означає поступове підвищення вартості фермерського продукту. Традиційно картопля почне дорожчати в жовтні-листопаді, з приходом холодної пори року.

Мінімальна вартість білої картоплі в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Як економити на продуктах

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансового консультанта Івана Осипенка, як українцям економити на продуктовому шопінгу, але без суворих обмежень чи недоїдання. Існують універсальні правила, дотримання яких допоможе витрачати менше коштів (особливо коли велика частина бюджету йде на спонтанні покупки).

Нашим громадянам радять:

заздалегідь складати список необхідних товарів;

купувати більше сезонних овочів/фруктів, коли вони коштують дешевше;

частіше відвідувати ринки, де великі обсяги картоплі чи інших продуктів вигідніше брати;

звертати увагу на знижки і програми лояльності;

готувати вдома з нуля замість придбання напівфабрикатів;

раціонально використовувати залишки.

Ефективність та дієвість цих базових правил розуміють всі українці, проте дотримуються їх зовсім небагато людей, оскільки важко постійно відмовляти собі у спонтанному шопінгу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в деяких українських супермаркетах трохи подешевшали курячі яйця. Зокрема, в АТБ і Новусі встановили знижки на упакований продукт. Плюс споживачі можуть економити на поштучних яйцях.

Також ми писали, що відбувається з цінами на моркву в Україні. Станом на червень кілограм овочу коштував близько 60 грн, у липні — орієнтовно 40 грн, у серпні-вересні — вже менш як 20 грн.