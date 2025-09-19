Відео
Головна Економіка В Україні подешевшали яйця — яка мінімальна ціна за упаковку

В Україні подешевшали яйця — яка мінімальна ціна за упаковку

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:12
Ціни на яйця оновили в супермаркетах — скільки коштують і коли можуть подорожчати
Курячі яйця. Фото: Unsplash

Протягом вересня 2025 року ціни на курячі яйця в українських супермаркетах залишаються на стабільному рівні. Найближчим часом експерти не прогнозують дорожчання затребуваного продукту харчування, але ближче до середини осені середня вартість може змінитися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні та чого очікувати далі.

Читайте також:

Вартість яєць в Україні

Згідно з Мінфіном, одна упаковка курячих яєць категорії С1 коштує в середньому від 67,90 до 72,53 грн. Індекс споживчих цін у вересні склав 99,78%, тобто продукт подешевшав усього на 0,22% порівняно з попереднім місяцем. Натомість у серпні цей показник перебував на рівні 100,11% відносно липня.

Ми промоніторили актуальні мінімальні ціни на упаковку яєць в різних популярних мережах супермаркетів і дізналися, де споживачам вигідніше здійснювати закупівлі. Станом на 19 вересня українці повинні віддати такі суми за десяток фасованих яєць:

  • Варус — від 53,80 грн;
  • АТБ — від 55,90 грн (без знижки — 59,90 грн);
  • Фора — від 58,99 грн;
  • Ашан — від 59,90 грн;
  • Сільпо — від 59,99 грн;
  • Новус — від 56,99 грн (без знижки — 65,99 грн);
  • Метро — від 66,46 грн;
  • МегаМаркет — від 67,40 грн.
В Україні подешевшали яйця — яка мінімальна ціна за упаковку - фото 1
Вартість упаковки яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Щоб заощадити більше коштів, українці можуть віддати перевагу нефасованим яйцям. В деяких супермаркетах продають товар поштучно у відкритих картонних лотках. Порівняння витрат показує, що десяток таких яєць обійдеться дешевше, ніж звичайна упаковка, навіть найдешевша.

Наприклад, у Варусі встановили ціну 3,99 грн/шт., отже десяток коштує всього 39,99 грн. Відвідувачам Новусу та Фори потрібно віддати 4,39 грн/шт., Ашану — 4,50 грн/шт., МегаМаркета — 5,70 грн/шт.

Що буде з цінами на яйця восени

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в експертів, чого очікувати від вартості курячих яєць у жовтні-листопаді 2025 року. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що ціни восени формуватимуть оновлені витрати на корми. Якщо врожай зернових буде низьким, корми подорожчають, а з ними і яйця.

Натомість керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський впевнений, що поточні показники протримаються в супермаркетах до середини-кінця жовтня.

"Зростання цін на яйця не передбачене до початку холодів. Це приблизно десь жовтень 2025 року, тоді відбудеться сезон зростання вартості цієї продукції в ЄС, але не більше ніж на 15-20%", — уточнив фахівець.

Очевидно, в холодну пору збільшуються витрати на електроенергію, що закладається в оновлені ціни на продукти харчування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українських супермаркетах трохи подорожчала картопля. Станом на 18 вересня середня ціна за кілограм становила 16,17 грн. Мінімум споживачі повинні заплатити 12,95 грн/кг — це актуальна вартість в АТБ.

Також ми писали, що морква в Україні різко подешевшала з 60 грн/кг у червні до 10,97 грн/кг у вересні 2025 року. Найдешевше овоч продають у мережі супермаркетів "Сільпо" — по 9,50 грн/кг.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
