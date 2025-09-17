Відео
Головна Економіка Ціни на моркву в Україні змінили напрямок — де купити дешевше

Ціни на моркву в Україні змінили напрямок — де купити дешевше

Дата публікації: 17 вересня 2025 20:25
Морква здивувала українців — як змінилася ціна на популярний овоч
Свіжа морква. Фото: Unsplash

На овочевому ринку в Україні відбулися різкі зміни — морква, яка нещодавно вважалася ледь не "золотим" овочем, відчутно втратила в ціні. Проте чи довго триватиме така тенденція, наразі невідомо. 

Новини.LIVE дослідили, скільки коштує морква в українських супермаркетах та де цей овоч найдешевший.

Читайте також:

Як змінювалася ціна на моркву

За даними порталу Мінфін, пік цін на моркву прийшовся на перший місяць літа — у червні за кілограм цього популярного овочу українці змушені були віддати близько 60 грн. 

У липні ситуація трохи змінилася в бік полегшення для гаманців споживачів — вартість моркви знизилася до 41 грн/кг. 

А вже у серпні, завдяки новому врожаю, українці могли купити моркву в середньому по 16 грн/кг. Тенденція на здешевшання продовжилася й у вересні.

Скільки коштує морква в супермаркетах

Станом на 17 вересня 2025 року, середня вартість моркви в торговельних мережах становить 10,97 грн/кг. Найнижчі ціни на овоч у супермаркетах Сільпо — 9,50 грн/кг. 

У Форі, Metro та Auchan вартість моркви трохи вища — 9,90 грн/кг. Решта супермаркетів встановили вже вищі ціни:

  • АТБ — 10,89 грн;
  • NOVUS — 10,89 грн;
  • VARUS — 10,90 грн;
  • МегаМаркет — 15,90 грн.
Ціни на моркву
Ціни на моркву в супермаркетах. Графіка: Новини.LIVE

Чи буде дорожчати морква

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зазначив, що загалом ціна на борщовий набір (капуста, морква, цибуля, буряк, картопля) нині стабільна, однак у будь-якому випадку потрібно дочекатися завершення збору врожаю. 

За рік борщовий набір здорожчав до приблизно 200 грн. Відповідно, якщо не буде подальшого зростання вартості сезонних овочів, то ціна на борщовий набір восени залишиться незмінною.

"Загалом, якщо говорити про прогноз на осінь, то якихось кардинальних суттєвих змін у цінах на продукти не буде. Інфляція зараз у періоді стабілізації", — резюмував Несходовський.

Експерт також додав, що врожай цьогоріч є достатнім. Тому сезонне подорожчання окремих груп продуктів буде, однак незначне.

Раніше ми писали, де купити найдешевші яйця і що буде з цінами найближчим часом.

Також дізнавайтеся, що відбувається з цінами на картоплю.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
