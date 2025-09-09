Ціни на огірки різко переписали — скільки тепер коштує кілограм і що буде далі

Огірки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні з настанням осені в супермаркетах суттєво оновили ціни на затребуваний сезонний овоч. Через збільшення пропозиції огірків на ринку тепличні комбінати були змушені знизити відпускну вартість своїх товарів. Це призвело до здешевлення продукту для кінцевих споживачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на огірки у вересні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує кілограм огірків

Згідно з Мінфіном, середня вартість гладких огірків перебуває на рівні 44 грн/кг (у серпні — 62,85 грн), колючих — 51,90 грн /кг (у серпні — 60,74 грн), короткоплідних — 38,80 грн/кг (у серпні — 44,52 грн). Як видно, з початку осені продукт значно подешевшав, чому сприяла підвищена пропозиція на внутрішньому ринку.

"За даними щоденного моніторингу, наприкінці першого тижня вересня цього року ціни на тепличні огірки на внутрішньому ринку країни знизилися в середньому на 16% і встановилися на рівні 20-40 грн/кг ($0,48-0,97/кг)", — йдеться на спеціалізованому порталі EastFruit.

Ми проаналізували актуальні показники в різних мережах супермаркетів і з’ясували, де овочі коштують найдешевше:

Фора — від 33,90 грн/кг;

Ашан — від 38,80 грн/кг;

АТБ — від 38,89 грн/кг;

Метро — від 39,90 грн/кг;

Варус — від 41 грн/кг;

МегаМаркет — від 48,40 грн/кг;

Сільпо — від 55 грн/кг;

Новус — від 74,99 грн/кг.

Зауважимо, ціни вказані без урахування знижок та акційних пропозицій, доступних у супермаркетах станом на 9 вересня. Фахівці EastFruit зазначили, що в річному розрізі тепличні огірки коштують в середньому на 27% дешевше, ніж на початку вересня 2024-го. Але зміни ринкової ситуації не варто відкидати.

Що буде з цінами на овочі в жовтні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, чого очікувати від вартості популярних овочів, зокрема з борщового набору, в жовтні 2025 року. За його словами, станом на вересень ціни в супермаркетах стабільні, проте необхідно дочекатися завершення збору врожаю, аби робити прогнози.

"Загалом, якщо говорити про осінь, то якихось кардинальних суттєвих змін у цінах на продукти не буде. Інфляція зараз у періоді стабілізації", — констатував фахівець.

Якщо порівняти ціни в річному розрізі, то станом на вересень 2024-го капуста коштувала близько 30 грн/кг, картопля — 25 грн/кг, морква — до 30 грн/кг, цибуля — 12-15 грн/кг, буряк — 15 грн/кг. Всього за 12 місяців вартість борщового набору виросла до 200 грн. Наразі врожайні прогнози не дають підстав очікувати подальшого дорожчання продуктів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні суттєво подорожчало куряче філе на початку вересня 2025 року. Мінімальна ціна за кілограм м’яса досягла рівня 224,90 грн/кг у Варусі. За Мінфіном, середня вартість філе перебувала на рівні 239,55 грн/кг.

Також ми писали, що в одному з популярних супермаркетів встановили вигідні знижки на безліч затребуваних продуктів харчування. Відвідувачі АТБ могли придбати шоколад, каву, ковбасні вироби, солодощі тощо орієнтовно вдвічі дешевше.