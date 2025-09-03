Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Великі знижки в супермаркеті — на яких продуктах можна зекономити

Великі знижки в супермаркеті — на яких продуктах можна зекономити

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 13:06
В АТБ різко переписали ціни на продукти — що можна купити набагато дешевше
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських супермаркетів оновили ціни на затребувані продукти харчування. Деякі товари продають зі знижками до 50%, що дозволяє споживачам зекономити половину бюджету. Такі акційні пропозиції дійсні протягом тижня в АТБ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти українці можуть придбати значно дешевше.

Реклама
Читайте також:

Великі знижки в АТБ

Мережа супермаркетів вкотре оновила акційний асортимент, аби дати змогу споживачам купити улюблені продукти з вигодою. В офіційному онлайн-магазині АТБ зібрані всі доступні знижки. Вони посортовані по категоріям, зокрема "Економія", "7 днів", "Акційні пропозиції" та "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ!".

Станом на 3 вересня 2025 року відвідувачі супермаркетів можуть придбати такі товари за зниженими цінами:

  • морозиво пломбір — 24,50 грн замість 49,90 грн (-50%);
  • шоколад молочний з начинкою — 35,50 грн замість 67,90 грн (-47%);
  • кава розчинна сублімована — 259,90 грн замість 480,60 грн (-45%);
  • пиво — 51,40 грн замість 90,50 грн (-43%);
  • напій газований — 12,80 грн замість 21,50 грн (-40%);
  • ковбаса — 79,50 грн замість 132,90 грн (-40%);
  • чай — 43,20 грн замість 70,70 грн (-38%);
  • чипси хвилясті — 40,90 грн замість 64,40 грн (-36%);
  • сухі сніданки — 54,80 грн замість 85,70 грн (-36%).

Також знижки в діапазоні 11-22% діють на гарячу випічку в АТБ. Наприклад, рoлліні з тeлятинoю коштує 23,90 грн замість 30,90 грн, трикутник із солодким сиром — 16,90 грн замість 21,40 грн, а трубочка з полуницею — 20,50 грн замість 24,80 грн.

Що буде з цінами на хліб в Україні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в голови Союзу українського селянства Івана Томича, що може статися з цінами на хліб у супермаркетах найближчим часом. За словами експерта, вартість продукту залежить від обсягів збору пшениці. У 2025 році прогнози щодо врожаю зернових не надто позитивні.

"Я думаю, що пшениця коштуватиме від 5 800 до 6 300 грн за тонну. Через це буде дорожчання хліба десь до 25% у річному вимірі. Однак жодного дефіциту на внутрішньому ринку ні муки, ні хліба, не передбачається", — зазначив аграрій.

Для порівняння, у 2023 році пшеницю продавали по 6 200 грн за тонну, у 2024-му — по 6 000 грн. Втрата частини врожаю зерна пов’язана з різними факторами, головними серед яких стали несприятливі погодні умови, збільшення витрат на добриво/пальне/логістику, безпекові ризики тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мережа спортивних магазинів Athletics піде з українського ринку. Рішення стало наслідком падіння доходів, зростання витрат на логістику, оренду та електроенергію. Як результат — утримання магазинів стало нерентабельним.

Також ми писали, що в серпні ціни на сезонні овочі змінилися. Зокрема помідори подешевшали з 87,72 до 72,85 грн/кг, натомість огірки подорожчали — з 52,89 до 58,70 грн/кг. Водночас фіксується зростання пропозиції на ринку.

АТБ покупки супермаркет ціни на продукти знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації