В АТБ різко переписали ціни на продукти — що можна купити набагато дешевше

В одному з українських супермаркетів оновили ціни на затребувані продукти харчування. Деякі товари продають зі знижками до 50%, що дозволяє споживачам зекономити половину бюджету. Такі акційні пропозиції дійсні протягом тижня в АТБ.

Великі знижки в АТБ

Мережа супермаркетів вкотре оновила акційний асортимент, аби дати змогу споживачам купити улюблені продукти з вигодою. В офіційному онлайн-магазині АТБ зібрані всі доступні знижки. Вони посортовані по категоріям, зокрема "Економія", "7 днів", "Акційні пропозиції" та "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ!".

Станом на 3 вересня 2025 року відвідувачі супермаркетів можуть придбати такі товари за зниженими цінами:

морозиво пломбір — 24,50 грн замість 49,90 грн (-50%);

шоколад молочний з начинкою — 35,50 грн замість 67,90 грн (-47%);

кава розчинна сублімована — 259,90 грн замість 480,60 грн (-45%);

пиво — 51,40 грн замість 90,50 грн (-43%);

напій газований — 12,80 грн замість 21,50 грн (-40%);

ковбаса — 79,50 грн замість 132,90 грн (-40%);

чай — 43,20 грн замість 70,70 грн (-38%);

чипси хвилясті — 40,90 грн замість 64,40 грн (-36%);

сухі сніданки — 54,80 грн замість 85,70 грн (-36%).

Також знижки в діапазоні 11-22% діють на гарячу випічку в АТБ. Наприклад, рoлліні з тeлятинoю коштує 23,90 грн замість 30,90 грн, трикутник із солодким сиром — 16,90 грн замість 21,40 грн, а трубочка з полуницею — 20,50 грн замість 24,80 грн.

Що буде з цінами на хліб в Україні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в голови Союзу українського селянства Івана Томича, що може статися з цінами на хліб у супермаркетах найближчим часом. За словами експерта, вартість продукту залежить від обсягів збору пшениці. У 2025 році прогнози щодо врожаю зернових не надто позитивні.

"Я думаю, що пшениця коштуватиме від 5 800 до 6 300 грн за тонну. Через це буде дорожчання хліба десь до 25% у річному вимірі. Однак жодного дефіциту на внутрішньому ринку ні муки, ні хліба, не передбачається", — зазначив аграрій.

Для порівняння, у 2023 році пшеницю продавали по 6 200 грн за тонну, у 2024-му — по 6 000 грн. Втрата частини врожаю зерна пов’язана з різними факторами, головними серед яких стали несприятливі погодні умови, збільшення витрат на добриво/пальне/логістику, безпекові ризики тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мережа спортивних магазинів Athletics піде з українського ринку. Рішення стало наслідком падіння доходів, зростання витрат на логістику, оренду та електроенергію. Як результат — утримання магазинів стало нерентабельним.

Також ми писали, що в серпні ціни на сезонні овочі змінилися. Зокрема помідори подешевшали з 87,72 до 72,85 грн/кг, натомість огірки подорожчали — з 52,89 до 58,70 грн/кг. Водночас фіксується зростання пропозиції на ринку.