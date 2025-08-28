Ціни на кабачки змінилися — що відбувається в супермаркетах і чому треба купувати зараз

Кабачки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В деяких супермаркетах України переписали ціни на популярний сезонний товар — кабачки. Ми промоніторили пропозиції в різних продуктових мережах і дізналися, де споживачам вигідніше купити кілограм овочу. Нашим громадянам варто поспішити, поки не почалося планомірне дорожчання кабачків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами в супермаркетах наприкінці серпня 2025 року.

Ціни на кабачки в Україні

Цей овоч максимально популярний саме влітку, коли його вартість перебуває на найнижчому рівні. Перші плоди з’являються на прилавках супермаркетів/ринків наприкінці весни, але тоді ціни можуть "кусатися". Напередодні осені свіжі кабачки присутні в усіх українських магазинах, здебільшого це фермерський продукт місцевого вирощування.

Ми перевірили, за скільки можна купити 1 кілограм овочу станом на 28 серпня 2025 року. Діапазон мінімальних цін у різних супермаркетах доволі великий — різниця становить понад 10 грн. Саме стільки коштують кабачки в Україні:

Варус — 21,60 грн/кг;

Новус — 22,99 грн/кг.

Ашан — 23,90 грн/кг;

Метро — 27,98 грн/кг;

Фора — 28,90 грн/кг;

АТБ — 28,99 грн/кг;

Сільпо — 30 грн/кг;

МегаМаркет — 32,40 грн/кг.

Зауважимо, ціни вказані без урахування акційних пропозицій та знижок. Як видно, найдешевша позиція присутня у Варусі. Недалеко відстав Новус, хоча півтора місяця назад, у першій половині липня, кілограм продукту коштував там дешевше — 19,99 грн/кг.

Коли варто купувати кабачки

Чимало українців полюбляють кабачки і хочуть куштувати їх протягом усього року, а не тільки влітку, коли дозволяють низькі ціни. Не обов’язково витрачати багато грошей взимку, краще зробити запас, якого вистачить до наступного врожаю. Набагато вигідніше закупити кабачки до осені та заморозити їх на майбутнє.

Саме молодий овоч найкраще підходить для заморожування. Треба лише правильно підготувати плоди, зокрема нарізати кубиками чи кільцями, що дозволить уникнути втрати текстури. А через кілька місяців кабачки можна використовувати для приготування оладок, салатів, консервації, ікри та інших улюблених страв.

Нагадаємо, в Україні ціни на молоду картоплю знизилися майже на 7 грн від липневих і становлять у середньому 21,6 грн/кг. До жовтня овоч може подешевшати до 10 грн, але вигідні показники в супермаркетах втримаються недовго.

Також ми писали, що фрукти та овочі часто покривають харчовим воском для покращення зовнішнього вигляду і збільшення терміну придатності товарів. Дізнатися класифікацію воску можна по маркуванню в інформації про продукт.