Харчовий віск на овочах і фруктах — що повинні знати українці про продукти

Протягом року українці купують продукти в супермаркетах — сезонні овочі та фрукти. Завжди необхідно перевіряти інформацію про харчові товари, особливо алергікам. Адже плоди можуть бути покриті спеціальним воском, що класифікується як харчова добавка.

Про це розповіли фахівці Держпродспоживслужби на офіційному сайті.

Як визначити харчовий віск на продуктах

Згідно з законом "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", відомості про їстівний товар повинні містити згадку про використання у виробництві чи приготуванні певних добавок, ароматизаторів, допоміжних матеріалів тощо. Сюди входять і воски, якими покриті фрукти/овочі.

Дізнатися класифікацію харчового воску можна по маркуванню:

E901 — бджолиний віск (білий або жовтий), тваринного походження, використовується для покриття фруктів, горіхів, цукерок (може викликати алергію);

E903 — карнаубський віск, рослинного походження (з листя пальми Copernicia prunifera), використовується для покриття цитрусових, яблук, груш, динь, манго;

E902 — канделільський віск, рослинного походження, використовується в кондитерських виробах, іноді для фруктів;

E904 — шелак, тваринного походження (з лакових комах), використовується для глазурування цитрусових, яблук, тропічних фруктів;

E914 — окиснений поліетиленовий віск, синтетичний, використовується для покриття цитрусових і бананів.

Зауважимо, харчовий віск застосовують як натуральний консервант і глазурувальну речовину для покращення зовнішнього вигляду та терміну придатності продуктів, запобігання їх псуванню, збереження свіжості тощо.

"Будьте уважні, свідомо підходьте до вибору харчових продуктів, в тому числі свіжих овочів і фруктів, та уважно ознайомтесь з повною інформацією, яка має бути вказана виробником (реалізатором)", — констатували в Держпродспоживслужбі.

Що буде з цінами на яблука в Україні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн поспілкувалася з президентом Української плодоовочевої асоціації Тарасом Баштанником і дізналася, чого очікувати від цін на яблука найближчим часом. За його словами, вартість сезонних овочів/фруктів почала знижуватися, а найбільше падіння демонструють саме яблука.

"Коли почнуться вже осінні сорти та потім ще зимні, то ціна ще відкотиться. В результаті в роздрібному продажі ми будемо бачити вартість яблук 20-25-30 гривень", — зазначив експерт.

Станом на липень 2025 року фрукти цьогорічного врожаю в середньому коштували 120 гривень за кілограм. У першій половині серпня показники в супермаркетах різко впали до 20-35 гривень. Тенденція до здешевлення буде продовжуватися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, наприкінці літа 2025 року молода картопля подешевшала в середньому до 21,6 грн/кг, а в липні коштувала майже на 7 грн дорожче. За прогнозами експертів, восени ціна може впасти до 10 грн/кг, але таким дешевим овоч буде недовго.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах і де українцям знайти найдешевшу упаковку. Мінімальна вартість встановлена у Варусі — близько 54 грн за десяток фасованих яєць. А продукт у відкритому лотку коштує 3,99 грн/шт.