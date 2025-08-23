Продукти за вигідними цінами — що українцям віддають на 55% дешевше

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Одна з українських мереж супермаркетів представила знижки на продукти до 55% з нагоди Дня Незалежності. Споживачі мають змогу купити улюблені товари вдвічі дешевше і зберегти частину бюджету. В переліку акційного асортименту — морозиво, кава, шоколад, ковбасні вироби та багато іншого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди піти українцям за бюджетними продуктами.

Реклама

Читайте також:

Де вигідні знижки на продукти

Привабливі ціни діятимуть до 26 серпня 2025 року в супермаркетах АТБ. Паралельно мережа оновила товарний асортимент в інших регулярних акційних категоріях, зокрема "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ!", "Економія", "Вина світу", "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs!", "Дні Пива в АТБ" тощо.

Українцям запропонували такі продукти за зниженими цінами:

морозиво — 13,50 грн замість 30,50 грн (-55%);

напій винний слабоалкогольний — 25,20 грн замість 48,70 грн (-48%);

чипси картопляні — 35,90 грн замість 66,90 грн (-46%);

ковбаса — 83,90 грн замість 152,80 грн (-45%);

шоколад зі смаком полуниця-крем та печивом — 108,90 грн замість 196,70 грн (-44%);

крабові палички — 81,90 грн замість 139,60 грн (-41%);

ікрa лососевa — 229,50 грн замість 388,40 грн (-40%);

сьомга слабосолона — 80,90 грн замість 136,90 грн (-40%);

майонез — 51,90 грн замість 87,30 грн (-40%).

Великі знижки в АТБ. Фото: скриншот

Також діють непогані знижки на охолоджене м'ясо. Наприклад, філе стегна курчат-бройлерів продають за 214,89 грн/кг замість 268,99 грн (-20%). А маринований шашлик коштує 205,89 грн/кг замість 251,95 грн (-18%). Курячі крильця можна придбати на 25% дешевше — за 192,99 грн/кг замість 258,29 грн. Плюс на м'ясні та рибні консерви встановили знижки до 30%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, середня вартість упаковки курячих яєць в Україні становить близько 70 грн. Але споживачі можуть знайти вигідніші пропозиції в різних супермаркетах. Мінімальна ціна за фасований десяток починається від 54 грн (у Варусі).

Також ми писали, що кавуни в Україні значно подешевшали завдяки ранньому врожаю, хоча ціни в супермаркетах залишаються вищими за озвучені аналітиками. В більшості мереж кілограм баштанних коштував 17-18 грн замість прогнозованих 5-15 грн.