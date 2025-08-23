Продукты по выгодным ценам — что украинцам отдают на 55% дешевле

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Одна из украинских сетей супермаркетов представила скидки на продукты до 55% по случаю Дня Независимости. Потребители могут купить любимые товары вдвое дешевле и сохранить часть бюджета. В перечне акционного ассортимента — мороженое, кофе, шоколад, колбасные изделия и многое другое.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда пойти украинцам за бюджетными продуктами.

Где выгодные скидки на продукты

Привлекательные цены будут действовать до 26 августа 2025 года в супермаркетах АТБ. Параллельно сеть обновила товарный ассортимент в других регулярных акционных категориях, в частности "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ!", "Экономия", "Вина мира", "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs!", "Дни Пива в АТБ" и другие.

Украинцам предложили такие продукты по сниженным ценам:

мороженое — 13,50 грн вместо 30,50 грн (-55%);

напиток винный слабоалкогольный — 25,20 грн вместо 48,70 грн (-48%);

чипсы картофельные — 35,90 грн вместо 66,90 грн (-46%);

колбаса — 83,90 грн вместо 152,80 грн (-45%);

шоколад со вкусом клубника-крем и печеньем — 108,90 грн вместо 196,70 грн (-44%);

крабовые палочки — 81,90 грн вместо 139,60 грн (-41%);

икра лососевая — 229,50 грн вместо 388,40 грн (-40%);

семга слабосоленая — 80,90 грн вместо 136,90 грн (-40%);

майонез — 51,90 грн вместо 87,30 грн (-40%).

Большие скидки в АТБ. Фото: скриншот

Также действуют неплохие скидки на охлажденное мясо. Например, филе бедра цыплят-бройлеров продают за 214,89 грн/кг вместо 268,99 грн (-20%). А маринованный шашлык стоит 205,89 грн/кг вместо 251,95 грн (-18%). Куриные крылышки можно приобрести на 25% дешевле — за 192,99 грн/кг вместо 258,29 грн. Плюс на мясные и рыбные консервы установили скидки до 30%.

