Мінімальні ціни на яйця — що відбувається в АТБ, Сільпо та інших супермаркетах

Курячі яйця в лотку. Фото: Новини.LIVE

В деяких супермаркетах України мінімальні ціни на курячі яйця (за упаковку) далекі від середніх показників. Це дозволяє споживачам економити на затребуваному продукті, обираючи заклади з найбільш привабливою вартістю яєць. Ми дізналися, які магазини продають популярний товар вигідніше, ніж конкуренти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

Мінімальні ціни на яйця в серпні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-72,53 грн станом на 19 серпня 2025 року. В багатьох популярних супермаркетах ціни починаються з 55-60 грн за фасований десяток. А поштучні яйця ще дешевші: у Варусі одну штуку категорії С2 продають за 3,99 грн. Отже десяток коштує всього 39,90 грн.

Ми дізналися, де споживачам вигідніше здійснювати закупівлі курячих яєць. Промоніторивши онлайн-магазини відомих мереж, вдалося вияснити мінімальну вартість упаковок (без урахування актуальних знижок та акцій). Так, на першому місці за привабливістю цін розташувався Варус: фасований десяток продають за 53,80 грн.

Мінімальні ціни за упаковку яєць. Фото: Новини.LIVE

Чого очікувати від цін на курячі яйця

Нагадаємо, раніше журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, що буде з цінами на яйця найближчим часом. За словами експерта, показники в супермаркетах залежать від урожаю зернових культур, бо вони є основою комбікормів для птахів.

Логічний ланцюжок матиме такий вигляд: недостатній урожай — зростання ціни на зерно — збільшення собівартості виробництва для фермерів і підприємств — дорожчання кінцевого товару для споживачів. Фуражна пшениця, наприклад, уже виросла в ціні, хоча її продовжують збирати.

"Вже сьогодні закладаються певні темпи дорожчання собівартості виробленого столового яйця. І, відповідно, маємо ціни, в середньому, на 5 гривень більші за десяток яєць, аніж це було кілька тижнів назад", — констатував Коваль.

Він нагадав, що традиційно вартість курячих яєць піднімається у вересні. Але цьогоріч зміни відбулися майже на місяць раніше, бо виросли ф'ючерси жовтня-листопада на зерновому ринку через зниження загального врожаю зерна.

