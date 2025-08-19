Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Найдешевша упаковка яєць — в якому супермаркеті знайти "скарб"

Найдешевша упаковка яєць — в якому супермаркеті знайти "скарб"

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:12
Мінімальні ціни на яйця — що відбувається в АТБ, Сільпо та інших супермаркетах
Курячі яйця в лотку. Фото: Новини.LIVE

В деяких супермаркетах України мінімальні ціни на курячі яйця (за упаковку) далекі від середніх показників. Це дозволяє споживачам економити на затребуваному продукті, обираючи заклади з найбільш привабливою вартістю яєць. Ми дізналися, які магазини продають популярний товар вигідніше, ніж конкуренти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

Реклама
Читайте також:

Мінімальні ціни на яйця в серпні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-72,53 грн станом на 19 серпня 2025 року. В багатьох популярних супермаркетах ціни починаються з 55-60 грн за фасований десяток. А поштучні яйця ще дешевші: у Варусі одну штуку категорії С2 продають за 3,99 грн. Отже десяток коштує всього 39,90 грн.

Ми дізналися, де споживачам вигідніше здійснювати закупівлі курячих яєць. Промоніторивши онлайн-магазини відомих мереж, вдалося вияснити мінімальну вартість упаковок (без урахування актуальних знижок та акцій). Так, на першому місці за привабливістю цін розташувався Варус: фасований десяток продають за 53,80 грн.

Найдешевша упаковка яєць — в якому супермаркеті знайти "скарб" - фото 1
Мінімальні ціни за упаковку яєць. Фото: Новини.LIVE

Чого очікувати від цін на курячі яйця

Нагадаємо, раніше журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, що буде з цінами на яйця найближчим часом. За словами експерта, показники в супермаркетах залежать від урожаю зернових культур, бо вони є основою комбікормів для птахів.

Логічний ланцюжок матиме такий вигляд: недостатній урожай — зростання ціни на зерно — збільшення собівартості виробництва для фермерів і підприємств — дорожчання кінцевого товару для споживачів. Фуражна пшениця, наприклад, уже виросла в ціні, хоча її продовжують збирати.

"Вже сьогодні закладаються певні темпи дорожчання собівартості виробленого столового яйця. І, відповідно, маємо ціни, в середньому, на 5 гривень більші за десяток яєць, аніж це було кілька тижнів назад", — констатував Коваль.

Він нагадав, що традиційно вартість курячих яєць піднімається у вересні. Але цьогоріч зміни відбулися майже на місяць раніше, бо виросли ф'ючерси жовтня-листопада на зерновому ринку через зниження загального врожаю зерна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на кавуни в Україні впали до 5-15 грн/кг завдяки хорошому врожаю, але в супермаркетах мінімальна вартість значно вища — від 17,49 грн/кг в АТБ. Найвигідніше купувати баштанні в дискаунтерах, де ціни більш лояльні.

Також ми писали, що в Сільпо віддають деякі затребувані продукти зі знижками до 60%. Українці можуть зекономити велику частину свого бюджету на ковбасних виробах, алкогольних напоях, солодощах, сирі (твердому і плавленому), рисі тощо.

покупки яйця ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації