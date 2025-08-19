Минимальные цены на яйца — что происходит в АТБ, Сільпо и других супермаркетах

Куриные яйца в лотке. Фото: Новини.LIVE

В некоторых супермаркетах Украины минимальные цены на куриные яйца (за упаковку) далеки от средних показателей. Это позволяет потребителям экономить на востребованном продукте, выбирая заведения с наиболее привлекательной стоимостью яиц. Мы узнали, какие магазины продают популярный товар выгоднее, чем конкуренты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.

Реклама

Читайте также:

Минимальные цены на яйца в августе

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-72,53 грн по состоянию на 19 августа 2025 года. Во многих популярных супермаркетах цены начинаются с 55-60 грн за фасованный десяток. А поштучные яйца еще дешевле: в Варусе одну штуку категории С2 продают за 3,99 грн. Так что десяток стоит всего 39,90 грн.

Мы узнали, где потребителям выгоднее осуществлять закупки куриных яиц. Промониторив онлайн-магазины известных сетей, удалось выяснить минимальную стоимость упаковок (без учета актуальных скидок и акций). Так, на первом месте по привлекательности цен расположился Варус: фасованный десяток продают за 53,80 грн.

Минимальные цены за упаковку яиц. Фото: Новини.LIVE

Чего ожидать от цен на куриные яйца

Напомним, ранее журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, что будет с ценами на яйца в ближайшее время. По словам эксперта, показатели в супермаркетах зависят от урожая зерновых культур, поскольку они являются основой комбикормов для птиц.

Логическая цепочка будет выглядеть так: недостаточный урожай — рост цены на зерно — увеличение себестоимости производства для фермеров и предприятий — удорожание конечного товара для потребителей. Фуражная пшеница, например, уже выросла в цене, хотя ее продолжают собирать.

"Уже сегодня закладываются определенные темпы удорожания себестоимости произведенного столового яйца. И, соответственно, имеем цены, в среднем, на 5 гривен больше за десяток яиц, чем это было несколько недель назад", — констатировал Коваль.

Он напомнил, что традиционно стоимость куриных яиц поднимается в сентябре. Но в этом году изменения произошли почти на месяц раньше, поскольку выросли фьючерсы октября-ноября на зерновом рынке из-за снижения общего урожая зерна.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на арбузы в Украине упали до 5-15 грн/кг благодаря хорошему урожаю, но в супермаркетах минимальная стоимость значительно выше — от 17,49 грн/кг в АТБ. Выгоднее всего покупать бахчевые в дискаунтерах, где цены более лояльные.

Также мы писали, что в Сільпо отдают некоторые востребованные продукты со скидками до 60%. Украинцы могут сэкономить большую часть своего бюджета на колбасных изделиях, алкогольных напитках, сладостях, сыре (твердом и плавленом), рисе и т.д.