Головна Економіка Яйця подорожчали раніше — скільки коштує десяток і що буде далі

Яйця подорожчали раніше — скільки коштує десяток і що буде далі

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:12
Ціни на яйця будуть рости — скільки коштує десяток і чого чекати найближчим часом
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети поступово піднімають ціни на курячі яйця. Зазвичай вартість затребуваного продукту починала зростати у вересні-жовтні, але 2025 рік став винятком: показники оновилися на місяць раніше через зростання ф'ючерсів жовтня-листопада на зерновому ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах і до чого готуватися українцям.

Читайте також:

Скільки коштують яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває на рівні 72,53 грн у серпні 2025 року. Мінімальні ціни в супермаркетах починаються від 53 грн, а зі знижками вдасться зекономити ще більше. Плюс споживачам доступні нефасовані яйця: у Варусі продукт категорії С2 віддають по 3,99 грн/шт. (десяток коштує 39,90 грн).

Ми промоніторили ціни в різних популярних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки щонайменше повинні заплатити українці за упаковку яєць станом на 14 серпня.

Яйця подорожчали раніше — скільки коштує десяток і що буде далі - фото 1
Мінімальна вартість упаковки яєць в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на курячі яйця

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, чого очікувати від вартості яєць найближчим часом. За словами експерта, зазвичай цінники в супермаркетах починають змінюватися у бік збільшення з вересня.

Однак у 2025 році дорожчання почалося майже на місяць раніше. Це пов'язано зі зростанням ф'ючерсів жовтня-листопада (угоди про купівлю-продаж зерна в майбутньому за заздалегідь фіксованою ціною) на ринку через зниження врожаю зернових культур.

"Вже маємо певне дорожчання фуражної пшениці, яку ще продовжують збирати. Жнива тривають, однак західні області зіткнулися зі зниженням врожайності кормової пшениці, у тому числі, через погодні умови. А це потягне зростання вартості борошномельної пшениці, бо її буде менше", — констатував Коваль.

Як результат, вже сьогодні закладаються певні темпи дорожчання виробництва столового яйця. Через це українці в супермаркетах бачать ціни на 5 грн вищі в середньому, ніж було кілька тижнів тому.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, молочна продукція в Україні дорожчає. Причинами підняття цін експерти назвали дефіцит сировини, експорт сільськогосподарської продукції в Європу, сезонне падіння надоїв і дорожчання собівартості виробництва.

Також ми писали, що супермаркети використовують планограми та інші хитрощі, розташовуючи дорогі товари на рівні очей, а базові продукти — в кінці залу. Це змушує покупців проходити повз безліч позицій і витрачати більше коштів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
