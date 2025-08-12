Відео
Головна Економіка Ціни на яйця не втримати — що відбувається в супермаркетах

Ціни на яйця не втримати — що відбувається в супермаркетах

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:12
В супермаркетах подорожчали яйця — де і на скільки змінилися ціни в серпні
Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

В супермаркетах дещо змінилися ціни на курячі яйця. Кілька популярних мереж підняли вартість затребуваного продукту, тому споживачам доведеться платити більше за упаковку. Водночас залишається змога економити на поштучному товарі, хоча такий асортимент присутній не у всіх магазинах України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах.

Читайте також:

Скільки коштують курячі яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-73,53 грн. Але мінімальні ціни в супермаркетах значно нижчі цих показників, тому українці можуть шукати найбільш вигідні пропозиції. Здійснивши моніторинг онлайн-магазинів, ми з’ясували, де споживачам краще купувати курячі яйця, орієнтуючись на вартість.

Ціни на яйця не втримати — що відбувається в супермаркетах - фото 1
Бюджетні яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Виходить, українцям варто закуповувати продукт у Варусі, оскільки там найбільш вигідно. Різниця із середньою по Україні ціною за упаковку становить 14,10 грн. За ці гроші вдасться придбати ще кілька поштучних яєць або витратити на інший потрібний товар.

Яка вартість нефасованих яєць

В деяких супермаркетах продають яйця поштучно. Ціна за десяток набагато менша, ніж у випадку фасованого продукту. Наприклад, у Варусі яйця категорії С2 коштують 3,99 грн/шт., отже десяток обійдеться всього у 39,99 грн. Натомість за продукт категорії С0 доведеться віддати вже 5,79 грн/шт. В інших магазинах така актуальна вартість:

  • Фора — 4,89 грн/шт.;
  • Новус — 4,99 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 5,90 грн/шт.

Згідно з даними Державної служби статистики, за рік вартість курячих яєць суттєво змінилася — на 82,4% у бік збільшення. Це динаміка з липня 2024-го. Водночас у місячному розрізі продукт виріс у ціні всього на 1,5%. В експертному середовищі прогнозують, що яйця можуть подешевшати найближчим часом, але для цього треба зібрати хороший врожай кукурудзи (з неї виготовляють корми для курей).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть економити на продуктовому шопінгу, здійснюючи моніторинг знижок та акційних пропозицій у супермаркетах. Споживачам вдасться купити дешевше улюблені товари, наприклад, морозиво, солодощі, ковбасні вироби тощо.

Також ми писали, що ціни на огірки зросли до 30-50 грн/кг через стабільний попит і зменшення пропозиції на ринку. В серпні супермаркети продають овочі по 49,9-69,9 грн/кг, але поява тепличних огірків може змінити тенденцію.

товари покупки яйця супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
