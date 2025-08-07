Відео
Головна Економіка Продукти вдвічі дешевше — де шукати великі знижки в серпні 2025

Продукти вдвічі дешевше — де шукати великі знижки в серпні 2025

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:12
Продукти зі знижками — де українцям заощадити понад 50% на улюблених товарах
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Для максимальної економії коштів українці намагаються купувати продукти зі знижками. В багатьох супермаркетах регулярно встановлюють вигідні акції, знижуючи ціни на улюблені товари споживачів. Ми дізналися, що віддають дешевше в Сільпо й АТБ станом на 7 серпня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на чому українці можуть заощадити значну частину коштів.

Читайте також:

Знижки на продукти в супермаркетах

В онлайн-магазині АТБ постійно оновлюють асортимент акційної продукції. Дізнатися, на скільки знизили вартість вашого улюбленого товару, можна в категоріях "Економія", "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ!", "7 днів", "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs!" та інших. У четвер, 7 серпня, набагато дешевше вдасться придбати:

  • морозиво — 91,90 грн замість 185,90 грн (-50%);
  • цукерки — 18,90 грн замість 34,40 грн (-45%);
  • шоколад — 38,50 грн замість 67,90 грн (-43%);
  • бренді виноградний — 203,80 грн замість 353,80 грн (-42%);
  • пиво — 32,10 грн замість 54,50 грн (-41%);
  • чипси — 38,50 грн замість 64,40 грн (-40%);
  • тістечко бісквітне — 54,50 грн замість 90,90 грн (-40%).

Так само зекономити вдасться відвідувачам Сільпо. Наприклад, банку пива продають всього за 29,99 грн замість 64,99 грн (-54%), вершкове масло — за 74,99 грн замість 124 грн (-40%), молоко — за 29,99 грн замість 49,29 грн (-39%), а чипси — за 59,99 грн замість 99 грн (-39%).

Трохи дешевше коштують овочі/фрукти: знижка 22% діє на томати черрі та кавуни, а червону пітахайю віддають за 33,90 грн замість 49,90 грн (-32%). Кабачки реалізують зі знижкою 17%, авокадо — 18%, манго і чорну сливу — 26%, диню — 14%. Звичайні коктейльні томати продають за 50,69 грн замість 64,99 грн (-22%).

Що далі впливатиме на ціни в Україні

Голова Національного банку Андрій Пишний розповів, що вагомий вплив на ціни має девальвація гривні до євро. Значне дорожчання європейської валюти та її зміцнення у парі з доларом вже призвели до збільшення вартості палива. З часом громадяни відчують теперішні курсові коливання на широкому колі товарів/послуг.

"Курс почав відігравати свою роль у 2025 році, з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн. Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. До певної міри цей вплив ще відкладений в часі", — констатував Пишний.

За його словами, протягом наступних двох-трьох кварталів українці будуть спостерігати поступове перенесення на споживчі ціни тієї девальвації гривні, яка вже відбулася. Тому варто приготуватися до потенційного дорожчання затребуваних продуктів харчування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні знову подорожчали курячі яйця. В АТБ поштучний продукт коштував 5,14 грн станом на 5 серпня. Водночас у січні 2025 року відвідувачі популярного супермаркету могли придбати одне яйце всього за 3 грн.

Також ми писали, що ціни на огірки в Україні зросли на 16% через скорочення пропозиції, спричинене негодою. Попит залишається стабільним, але ситуацію можуть змінити тепличні огірки, які незабаром з'являться в продажу.

АТБ супермаркет ціни на продукти Сільпо знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
