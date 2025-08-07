Продукты со скидками — где украинцам сэкономить более 50% на любимых товарах

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Для максимальной экономии денег украинцы стараются покупать продукты со скидками. Во многих супермаркетах регулярно устанавливают выгодные акции, снижая цены на любимые товары потребителей. Мы узнали, что отдают дешевле в Сільпо и АТБ по состоянию на 7 августа 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на чем украинцы могут сэкономить значительную часть средств.

Реклама

Читайте также:

Скидки на продукты в супермаркетах

В онлайн-магазине АТБ постоянно обновляют ассортимент акционной продукции. Узнать, на сколько снизили стоимость вашего любимого товара, можно в категориях "Экономия", "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ!", "7 дней", "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs!" и других. В четверг, 7 августа, гораздо дешевле удастся приобрести:

мороженое — 91,90 грн вместо 185,90 грн (-50%);

конфеты — 18,90 грн вместо 34,40 грн (-45%);

шоколад — 38,50 грн вместо 67,90 грн (-43%);

бренди виноградный — 203,80 грн вместо 353,80 грн (-42%);

пиво — 32,10 грн вместо 54,50 грн (-41%);

чипсы — 38,50 грн вместо 64,40 грн (-40%);

пирожное бисквитное — 54,50 грн вместо 90,90 грн (-40%).

Так же сэкономить удастся посетителям Сільпо. Например, банку пива продают всего за 29,99 грн вместо 64,99 грн (-54%), сливочное масло — за 74,99 грн вместо 124 грн (-40%), молоко — за 29,99 грн вместо 49,29 грн (-39%), а чипсы — за 59,99 грн вместо 99 грн (-39%).

Немного дешевле стоят овощи/фрукты: скидка 22% действует на томаты черри и арбузы, а красную питахайю отдают за 33,90 грн вместо 49,90 грн (-32%). Кабачки реализуют со скидкой 17%, авокадо — 18%, манго и черную сливу — 26%, дыню — 14%. Обычные коктейльные томаты продают по 50,69 грн вместо 64,99 грн (-22%).

Что дальше будет влиять на цены в Украине

Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал, что весомое влияние на цены имеет девальвация гривны к евро. Значительное подорожание европейской валюты и ее укрепление в паре с долларом уже привели к увеличению стоимости топлива. Со временем граждане почувствуют нынешние курсовые колебания на широком круге товаров/услуг.

"Курс начал играть свою роль в 2025 году, с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн. Именно после этого произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что сказалось на курсе гривны к евро. В определенной степени это влияние еще отложено во времени", — констатировал Пышный.

По его словам, в течение следующих двух-трех кварталов украинцы будут наблюдать постепенный перенос на потребительские цены той девальвации гривны, которая уже произошла. Поэтому стоит приготовиться к потенциальному удорожанию востребованных продуктов питания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине снова подорожали куриные яйца. В АТБ поштучный продукт стоил 5,14 грн по состоянию на 5 августа. Однако в январе 2025 года посетители популярного супермаркета могли приобрести одно яйцо всего за 3 грн.

Также мы писали, что цены на огурцы в Украине выросли на 16% из-за сокращения предложения, вызванного непогодой. Спрос остается стабильным, но ситуацию могут изменить тепличные огурцы, которые вскоре появятся в продаже.