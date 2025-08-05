Поштучні яйця злетіли в ціні — що відбувається в АТБ та інших супермаркетах

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

На початку серпня 2025 року в Україні подорожчали нефасовані курячі яйця. Ціни в супермаркетах змінилися, що змусило споживачів витрачати більше коштів на затребуваний продукт. Ми дізналися, за скільки віддають яйця поштучно в АТБ та інших відомих торгових мережах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні.

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Яка вартість нефасованих яєць

Згідно з Мінфіном, упаковка яєць категорії С1 коштує в середньому від 67,90 до 73,53 грн. Ціни варіюються залежно від супермаркету, але не опускаються нижче 53,80 грн (Варус), окрім випадків зниження вартості через закінчення терміну придатності.

Бюджетною альтернативою для споживачів є поштучні яйця, проте їх вдається знайти не в кожному магазині. І навіть вони подорожчали на початку серпні 2025 року, скоротивши цінову різницю, яку вдається заощадити покупцям.

Нефасовані яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Наприклад, у липні вартість нефасованого продукту в АТБ коливалася між 4,30 і 4,97 грн/шт. Але психологічну позначку ціна не перетинала. Вже 5 липня одне яйце категорії С1 в супермаркеті коштувало 5,14 грн. Тобто за десяток потрібно заплатити 51,14 грн, що всього на 8,76 грн менше, ніж у випадку придбання найдешевшої упаковки.

Ми промоніторили ціни на поштучний продукт в інших мережах і з’ясували, де українцям вигідніше закуповувати курячі яйця.

Вартість нефасованих яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує упаковка яєць

Щоб вирахувати фінансову вигоду від купівлі нефасованих яєць, треба дізнатися, за скільки в супермаркетах продають закриті упаковки. Мінімальні ціни за десяток яєць у коробці перебувають на такому рівні (без урахування знижок станом на 5 серпні):

Варус — 53,80 грн;

Новус — 58,99 грн;

АТБ — 59,90 грн;

Фора — 59,90 грн;

Ашан — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Метро — 66,46 грн;

МегаМаркет — 67,40 грн.

В деяких магазинах встановлюють знижки на продукт або зменшують ціну через закінчення терміну придатності. Моніторинг акційних пропозицій допоможе українцям купувати затребувані товари набагато вигідніше та економити бюджет.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, огірки в Україні подорожчали до 30-50 грн/кг у середньому — це на 16% більше, ніж було наприкінці липня 2025 року. Причини стандартні: стабільний попит і зменшення пропозиції на споживчому ринку через погодні умови.

Також ми писали, які продукти українці можуть купити в Сільпо зі знижкою до 50%. У супермаркетах цієї популярної мережі продають солодощі, ковбасні вироби, морозиво, сири, каву та інші затребувані товари за зниженими цінами.