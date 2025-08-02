В Сільпо вдвічі знизили ціни на продукти — що коштує на 50% дешевше

Продукти в супермаркеті. Фото: Google Maps

В деяких популярних українських супермаркетах регулярно знижують ціни на продукти, аби стимулювати відвідувачів до покупок. У Сільпо встановили знижки до 50% за затребувані товари, що дозволяє споживачам економити на шопінгу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають у Сільпо значно дешевше.

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Великі знижки у Сільпо

Щоб купувати улюблені товари зі значною вигодою, необхідно моніторити акційні пропозиції в супермаркетах. Найкращий варіант — завантажити на мобільний телефон застосунок супермаркету, там зазвичай миттєво інформують про розпродажі чи нові персональні знижки.

Чимало українців помилково вважають, ніби знижена ціни на продукти харчування автоматично означає погану якість чи завершення терміну придатності. Заклади дійсно встановлюють знижки на товари, що скоро зіпсуються, але основною метою акцій є звільнення місця на полицях для нового асортименту і стимулювання продажів.

Станом на 2 серпня 2025 року українці можуть відвідати Сільпо і купити такі затребувані продукти набагато дешевше:

снеки — 19,99 грн замість 44,49 грн (-55%);

морозиво — 24,99 грн замість 55,99 грн (-55%);

пиво — 34,99 грн замість 68,99 грн (-49%);

джин — 329 грн замість 649 грн (-49%);

картопля фрі — 89,90 грн замість 169 грн (-47%);

креветки — 49,90 грн замість 89,90 грн (-44%);

бекон сиро-копчений, нарізка — 79,90 грн замість 139 грн (-43%);

печінка тріски консервована — 89,99 грн замість 159 грн (-43%);

ковбаса — 79,99 грн замість 134 грн (-40%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Які продукти дорого коштують в Україні

Раніше ми розповідали, що за останні п’ять років продовольство в Україні подорожчало на 79% (в еквіваленті євро). Натомість у Європі ціни виросли на 46%. Згідно з Інфляційним звітом Національного банку, наша держава "випередила" за відносним індексом вартості продуктів Словаччину, Туреччину і Румунію.

"Ціни в Україні формується під впливом як внутрішніх чинників (урожайність, виробничі витрати, споживчий попит тощо), так і зовнішньої кон'юнктури, зокрема світових цін, доступу українських виробників до зовнішніх ринків, обсягів експорту та імпорту продуктів", — йдеться у звіті НБУ.

Виходить, вартість деяких продуктів харчування досягла європейського рівня. У нас дорожче коштує вершкове масло, свинина та молочні вироби, дешевше — хліб, соняшникова олія, крупи, фрукти та овочі, прісноводна риба. Це пояснюється розвиненим внутрішнім виробництвом, меншими витрати на логістику, сировину і робочу силу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні досягли психологічного рівня. В деяких супермаркетах упаковку продають за 114 грн. Економія можлива при купівлі нефасованих яєць, зокрема у Варусі споживачі можуть взяти десяток всього за 39,90 грн.

Також ми писали, скільки коштує консервувати 20 літрових банок огірків влітку 2025 року. Ми промоніторили ціни на необхідні продукти та інструменти (кришки, закатковий ключ тощо) і дізналися, яку мінімальну суму треба відкласти господиням.