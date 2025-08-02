В Сільпо вдвое снизили цены на продукты — что стоит на 50% дешевле

Продукты в супермаркете. Фото: Google Maps

В некоторых популярных украинских супермаркетах регулярно снижают цены на продукты, чтобы стимулировать посетителей к покупкам. В Сільпо установили скидки до 50% за востребованные товары, что позволяет потребителям экономить на шопинге.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в Сільпо значительно дешевле.

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Большие скидки в Сільпо

Чтобы покупать любимые товары со значительной выгодой, необходимо мониторить акционные предложения в супермаркетах. Лучший вариант — скачать на мобильный телефон приложение супермаркета, там обычно мгновенно информируют о распродажах или новых персональных скидках.

Многие украинцы ошибочно считают, что сниженная цена на продукты питания автоматически означает плохое качество или завершение срока годности. Заведения действительно устанавливают скидки на товары, которые скоро испортятся, но основной целью акций является освобождение места на полках для нового ассортимента и стимулирование продаж.

По состоянию на 2 августа 2025 года украинцы могут посетить Сільпо и купить такие востребованные продукты намного дешевле:

снеки — 19,99 грн вместо 44,49 грн (-55%);

мороженое — 24,99 грн вместо 55,99 грн (-55%);

пиво — 34,99 грн вместо 68,99 грн (-49%);

джин — 329 грн вместо 649 грн (-49%);

картофель фри — 89,90 грн вместо 169 грн (-47%);

креветки — 49,90 грн вместо 89,90 грн (-44%);

бекон сыро-копченый, нарезка — 79,90 грн вместо 139 грн (-43%);

печень трески консервированная — 89,99 грн вместо 159 грн (-43%);

колбаса — 79,99 грн вместо 134 грн (-40%).

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Какие продукты дорого стоят в Украине

Ранее мы рассказывали, что за последние пять лет продовольствие в Украине подорожало на 79% (в эквиваленте евро). Зато в Европе цены выросли на 46%. Согласно Инфляционному отчету Национального банка, наше государство "опередило" по относительному индексу стоимости продуктов Словакию, Турцию и Румынию.

"Цены в Украине формируется под влиянием как внутренних факторов (урожайность, производственные затраты, потребительский спрос и т.д.), так и внешней конъюнктуры, в частности мировых цен, доступа украинских производителей к внешним рынкам, объемов экспорта и импорта продуктов", — говорится в отчете НБУ.

Получается, стоимость некоторых продуктов питания достигла европейского уровня. У нас дороже сливочное масло, свинина и молочные изделия, дешевле — хлеб, подсолнечное масло, крупы, фрукты и овощи, пресноводная рыба. Это объясняется развитым внутренним производством, меньшими затраты на логистику, сырье и рабочую силу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на куриные яйца в Украине достигли психологического уровня. В некоторых супермаркетах упаковку продают за 114 грн. Экономия возможна при покупке нефасованных яиц, в частности в Варусе потребители могут взять десяток всего за 39,90 грн.

Также мы писали, сколько стоит консервировать 20 литровых банок огурцов летом 2025 года. Мы промониторили цены на необходимые продукты и инструменты (крышки, закаточный ключ) и узнали, какую минимальную сумму надо отложить хозяйкам.