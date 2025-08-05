Поштучные яйца взлетели в цене — что происходит в АТБ и других супермаркетах

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

В начале августа 2025 года в Украине подорожали нефасованные куриные яйца. Цены в супермаркетах изменились, что заставило потребителей тратить больше денег на востребованный продукт. Мы узнали, за сколько отдают яйца поштучно в АТБ и других известных торговых сетях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине.

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Какая стоимость нефасованных яиц

Согласно Минфину, упаковка яиц категории С1 стоит в среднем от 67,90 до 73,53 грн. Цены варьируются в зависимости от супермаркета, но не опускаются ниже 53,80 грн (Варус), кроме случаев снижения стоимости из-за окончания срока годности.

Бюджетной альтернативой для потребителей являются поштучные яйца, однако их удается найти не в каждом магазине. И даже они подорожали в начале августе 2025 года, сократив ценовую разницу, которую удается экономить покупателям.

Нефасованные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Например, в июле стоимость нефасованного продукта в АТБ колебалась между 4,30 и 4,97 грн/шт. Но психологическую отметку цена не пересекала. Уже 5 июля одно яйцо категории С1 в супермаркете стоило 5,14 грн. То есть за десяток нужно заплатить 51,14 грн, что всего на 8,76 грн меньше, чем в случае приобретения самой дешевой упаковки.

Мы промониторили цены на поштучный продукт в других сетях и выяснили, где украинцам выгоднее закупать куриные яйца.

Стоимость нефасованных яиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит упаковка яиц

Чтобы вычислить финансовую выгоду от покупки нефасованных яиц, надо узнать, за сколько в супермаркетах продают закрытые упаковки. Минимальные цены за десяток яиц в коробке находятся на таком уровне (без учета скидок по состоянию на 5 августа):

Варус — 53,80 грн;

Новус — 58,99 грн;

АТБ — 59,90 грн;

Фора — 59,90 грн;

Ашан — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Метро — 66,46 грн;

МегаМаркет — 67,40 грн.

В некоторых магазинах устанавливают скидки на продукт или уменьшают цену из-за окончания срока годности. Мониторинг акционных предложений поможет украинцам покупать востребованные товары гораздо выгоднее и экономить бюджет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, огурцы в Украине подорожали до 30-50 грн/кг в среднем — это на 16% больше, чем было в конце июля 2025 года. Причины стандартные: стабильный спрос и уменьшение предложения на потребительском рынке из-за погодных условий.

Также мы писали, какие продукты украинцы могут купить в Сільпо со скидкой до 50%. В супермаркетах этой популярной сети продают сладости, колбасные изделия, мороженое, сыры, кофе и другие востребованные товары по сниженным ценам.