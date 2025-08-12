В супермаркетах подорожали яйца — где и на сколько изменились цены в августе

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

В супермаркетах немного изменились цены на куриные яйца. Несколько популярных сетей подняли стоимость востребованного продукта, поэтому потребителям придется платить больше за упаковку. Однако остается возможность экономить на поштучном товаре, хотя такой ассортимент присутствует не во всех магазинах Украины.

Сколько стоят куриные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-73,53 грн. Но минимальные цены в супермаркетах значительно ниже этих показателей, поэтому украинцы могут искать наиболее выгодные предложения. Осуществив мониторинг онлайн-магазинов, мы выяснили, где потребителям лучше покупать куриные яйца, ориентируясь на стоимость.

Бюджетные яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Получается, украинцам стоит закупать продукт в Варусе, поскольку там наиболее выгодно. Разница со средней по Украине ценой за упаковку составляет 14,10 грн. За эти деньги удастся приобрести еще несколько поштучных яиц или потратить на другой нужный товар.

Какая стоимость нефасованных яиц

В некоторых супермаркетах продают яйца поштучно. Цена за десяток гораздо меньше, чем в случае фасованного продукта. Например, в Варусе яйца категории С2 стоят 3,99 грн/шт., следовательно десяток обойдется всего в 39,99 грн. Зато за продукт категории С0 придется отдать уже 5,79 грн/шт. В других магазинах такая актуальная стоимость:

Фора — 4,89 грн/шт;

Новус — 4,99 грн/шт;

МегаМаркет — 5,90 грн/шт.

Согласно данным Государственной службы статистики, за год стоимость куриных яиц существенно изменилась — на 82,4% в сторону увеличения. Это динамика с июля 2024-го. Но в месячном разрезе продукт вырос в цене всего на 1,5%. В экспертной среде прогнозируют, что яйца могут подешеветь в ближайшее время, но для этого надо собрать хороший урожай кукурузы (из нее изготавливают корма для кур).

Что еще нужно знать украинцам

