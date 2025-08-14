Цены на яйца будут расти — сколько стоит десяток и чего ждать в ближайшее время

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты постепенно поднимают цены на куриные яйца. Обычно стоимость востребованного продукта начинала расти в сентябре-октябре, но 2025 год стал исключением: показатели обновились на месяц раньше из-за роста фьючерсов октября-ноября на зерновом рынке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах и к чему готовиться украинцам.

Сколько стоят яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится на уровне 72,53 грн в августе 2025 года. Минимальные цены в супермаркетах начинаются от 53 грн, а со скидками удастся сэкономить еще больше. Плюс потребителям доступны нефасованные яйца: в Варусе продукт категории С2 отдают по 3,99 грн/шт. (десяток стоит 39,90 грн).

Мы промониторили цены в разных популярных сетях супермаркетов и выяснили, сколько как минимум должны заплатить украинцы за упаковку яиц по состоянию на 14 августа.

Минимальная стоимость упаковки яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на куриные яйца

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, чего ожидать от стоимости яиц в ближайшее время. По словам эксперта, обычно ценники в супермаркетах начинают меняться в сторону увеличения с сентября.

Однако в 2025 году подорожание началось почти на месяц раньше. Это связано с ростом фьючерсов октября-ноября (сделки о купле-продаже зерна в будущем по заранее фиксированной цене) на рынке из-за снижения урожая зерновых культур.

"Уже имеем определенное удорожание фуражной пшеницы, которую еще продолжают собирать. Жатва продолжается, однако западные области столкнулись со снижением урожайности кормовой пшеницы, в том числе, из-за погодных условий. А это повлечет рост стоимости мукомольной пшеницы, ведь ее будет меньше", — констатировал Коваль.

Как результат, уже сегодня закладываются определенные темпы удорожания производства столового яйца. Поэтому украинцы в супермаркетах видят цены на 5 грн выше в среднем, чем было несколько недель назад.

Что еще нужно знать украинцам

