Молоко в супермаркетах дорожчає — що буде з цінами на продукцію в Україні

Молочна продукція в супермаркеті. Фото: Google Maps

Ціни в супермаркетах на молоко не радують українців. Споживачі стикнулися з дорожчанням молочної продукції у 2025 році. Одна з головних причин несприятливої ситуації — дефіцит сировини і падіння надоїв. Ми вияснили, яка мінімальна вартість молока в серпні.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, що буде з цінами на молоко та іншу молочну продукцію.

Ціни на молоко в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки молока (900 мл) перебуває в діапазоні 48,25-55,36 грн. В деяких супермаркетах можна знайти доволі бюджетний товар, наприклад, в АТБ ціни починаються від 37,90 грн (зі знижкою — 34,60 грн). В Сільпо найдешевша упаковка на 900 мл коштує 34,49 грн.

За словами Павла Коваля, дорожчання молочної продукції пов’язане з дефіцитом на ринку. Адже в період повномасштабної війни скорочення поголів'я за окремими регіонами сягає до 10% на рік. Плюс Україна експортує суху сироватку, казеїн та інші товари в Європу. Як результат — не вистачає сировини для обробки молока необхідної якості.

"Це пов'язано у тому числі зі скороченням поголів'я скота. Ще одна причина — падіння надоїв. Це сезонний фактор, як правило, влітку надої завжди менші. Щоб конкурувати на ринку і забезпечувати свої експортні контракти, українські переробні підприємства конкурують за сировину", — зазначив Коваль.

Очевидно, така ситуація спричиняє певне зростання цін на молоко всередині країни. Плюс значну роль відіграє дорожчання собівартості виробництва. Коваль нагадав, що ЄС з 6 червня 2025 року відновив дію митних квот на імпорт сільськогосподарських товарів. Але перелік продукції, що підпадає під квоти, так і не узгодили.

"Якщо рішення приймуть, а європейський ринок стане закритим для української молочної продукції, то можна очікувати, що всередині країни відбудеться незначне падіння цін", — констатував експерт.

Що впливає на зростання цін

Найбільшим фактором дорожчання товарів у 2025 році стала несприятлива погода. Але це не єдина причина зростання цін. Павло Коваль назвав чинники, які вплинули на ситуацію:

зростання виплат працівникам;

ускладнення логістики;

підвищення тарифів на газ/електроенергію;

сировинна складова.

Експерт не виключає ймовірність дорожчання м’яса восени, оскільки тваринникам потрібні кошти, аби взимку утримувати худобу і птицю. Водночас це частково залежить від врожаю кукурудзи, яка входить до комбікорму.

За попередніми прогнозами, очікується хороший врожай, однак погіршення можливе через несприятливі погодні умови в жовтні. Якщо будуть дощі та сильна волога, то фермери залишать кукурудзу "зимувати" прямо на полі, додав експерт.

