Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Молочна продукція не дешевшає — що буде з цінами найближчим часом

Молочна продукція не дешевшає — що буде з цінами найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 10:05
Молоко в супермаркетах дорожчає — що буде з цінами на продукцію в Україні
Молочна продукція в супермаркеті. Фото: Google Maps

Ціни в супермаркетах на молоко не радують українців. Споживачі стикнулися з дорожчанням молочної продукції у 2025 році. Одна з головних причин несприятливої ситуації — дефіцит сировини і падіння надоїв. Ми вияснили, яка мінімальна вартість молока в серпні.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, що буде з цінами на молоко та іншу молочну продукцію.

Реклама
Читайте також:

Ціни на молоко в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки молока (900 мл) перебуває в діапазоні 48,25-55,36 грн. В деяких супермаркетах можна знайти доволі бюджетний товар, наприклад, в АТБ ціни починаються від 37,90 грн (зі знижкою — 34,60 грн). В Сільпо найдешевша упаковка на 900 мл коштує 34,49 грн.

За словами Павла Коваля, дорожчання молочної продукції пов’язане з дефіцитом на ринку. Адже в період повномасштабної війни скорочення поголів'я за окремими регіонами сягає до 10% на рік. Плюс Україна експортує суху сироватку, казеїн та інші товари в Європу. Як результат — не вистачає сировини для обробки молока необхідної якості.

"Це пов'язано у тому числі зі скороченням поголів'я скота. Ще одна причина — падіння надоїв. Це сезонний фактор, як правило, влітку надої завжди менші. Щоб конкурувати на ринку і забезпечувати свої експортні контракти, українські переробні підприємства конкурують за сировину", — зазначив Коваль.

Очевидно, така ситуація спричиняє певне зростання цін на молоко всередині країни. Плюс значну роль відіграє дорожчання собівартості виробництва. Коваль нагадав, що ЄС з 6 червня 2025 року відновив дію митних квот на імпорт сільськогосподарських товарів. Але перелік продукції, що підпадає під квоти, так і не узгодили.

"Якщо рішення приймуть, а європейський ринок стане закритим для української молочної продукції, то можна очікувати, що всередині країни відбудеться незначне падіння цін", — констатував експерт.

Що впливає на зростання цін

Найбільшим фактором дорожчання товарів у 2025 році стала несприятлива погода. Але це не єдина причина зростання цін. Павло Коваль назвав чинники, які вплинули на ситуацію:

  • зростання виплат працівникам;
  • ускладнення логістики;
  • підвищення тарифів на газ/електроенергію;
  • сировинна складова.

Експерт не виключає ймовірність дорожчання м’яса восени, оскільки тваринникам потрібні кошти, аби взимку утримувати худобу і птицю. Водночас це частково залежить від врожаю кукурудзи, яка входить до комбікорму.

За попередніми прогнозами, очікується хороший врожай, однак погіршення можливе через несприятливі погодні умови в жовтні. Якщо будуть дощі та сильна волога, то фермери залишать кукурудзу "зимувати" прямо на полі, додав експерт.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні трохи подешевшав популярний вид курячого м’яса — філе. Середня вартість у супермаркетах становить близько 220 грн/кг. В деяких магазинах філе продають набагато дешевше, зокрема в Сільпо ціни починаються від 164 грн/кг.

Також ми писали, що в селах рідко вирощують раків, хоча цей сезонний бізнес може бути прибутковішим за традиційне господарство. У серпні 2025 року на одеському "Привозі" їх продають від 200 до 1000 грн за кілограм залежно від розміру.

товари покупки молоко супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації