Молочная продукция не дешевеет — что будет с ценами уже скоро

Молочная продукция не дешевеет — что будет с ценами уже скоро

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 10:05
Молоко в супермаркетах дорожает — что будет с ценами на продукцию в Украине
Молочная продукция в супермаркете. Фото: Google Maps

Цены в супермаркетах на молоко не радуют украинцев. Потребители столкнулись с удорожанием молочной продукции в 2025 году. Одна из главных причин неблагоприятной ситуации — дефицит сырья и падение надоев. Мы выяснили, какая минимальная стоимость молока в августе.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, что будет с ценами на молоко и другую молочную продукцию.

Цены на молоко в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки молока (900 мл) находится в диапазоне 48,25-55,36 грн. В некоторых супермаркетах можно найти довольно бюджетный товар, например в АТБ цены начинаются от 37,90 грн (со скидкой — 34,60 грн). В Сільпо самая дешевая упаковка на 900 мл стоит 34,49 грн.

По словам Павла Коваля, подорожание молочной продукции связано с дефицитом на рынке. Ведь в период полномасштабной войны сокращение поголовья по отдельным регионам достигает до 10% в год. Плюс Украина экспортирует сухую сыворотку, казеин и другие товары в Европу. Как результат — не хватает сырья для обработки молока необходимого качества.

"Это связано, в том числе, с сокращением поголовья скота. Еще одна причина — падение надоев. Это сезонный фактор, как правило, летом надои всегда меньше. Чтобы конкурировать на рынке и обеспечивать свои экспортные контракты, украинские перерабатывающие предприятия конкурируют за сырье", — отметил Коваль.

Очевидно, такая ситуация вызывает определенный рост цен на молоко внутри страны. Плюс значительную роль играет удорожание себестоимости производства. Коваль напомнил, что ЕС с 6 июня 2025 года возобновил действие таможенных квот на импорт сельскохозяйственных товаров. Но перечень продукции, подпадающей под квоты, так и не согласовали.

"Если решение примут, а европейский рынок станет закрытым для украинской молочной продукции, то можно ожидать, что внутри страны произойдет незначительное падение цен", — констатировал эксперт.

Что влияет на рост цен

Самым большим фактором подорожания товаров в 2025 году стала неблагоприятная погода. Но это не единственная причина роста цен. Павел Коваль назвал факторы, которые повлияли на ситуацию:

  • увеличение выплат сотрудникам;
  • усложнение логистики;
  • поднятие тарифов на газ/электроэнергию;
  • сырьевая составляющая.

Эксперт не исключает вероятность подорожания мяса осенью, поскольку животноводам нужны средства, чтобы зимой содержать скот и птицу. В то же время это частично зависит от урожая кукурузы, которая входит в комбикорм.

По предварительным прогнозам, ожидается хороший урожай, однако ухудшение возможно из-за неблагоприятных погодных условий в октябре. Если будут дожди и сильная влага, то фермеры оставят кукурузу "зимовать" прямо на поле, добавил эксперт.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине немного подешевел популярный вид куриного мяса — филе. Средняя стоимость в супермаркетах составляет около 220 грн/кг. В некоторых магазинах филе продают намного дешевле, в частности в Сільпо цены начинаются от 164 грн/кг.

Также мы писали, что в селах редко выращивают раков, хотя этот сезонный бизнес может быть более прибыльным, чем традиционное хозяйство. В августе 2025 года на одесском "Привозе" их продают от 200 до 1000 грн за килограмм в зависимости от размера.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
