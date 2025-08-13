Супермаркети знизили ціни на куряче м’ясо — де знайти бюджетне філе в серпні

Куряче філе. Фото: Pexels

Ближче до середини серпня 2025 року в Україні подешевшала курятина. Відчутно впала вартість стегна, так само спостерігаються незначні коливання цін на філе в супермаркетах. Натомість гомілки, навпаки, подорожчали. Постає питання, де знайти найбільш вигідні продуктові пропозиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує куряче філе і де його купити дешевше.

Ціни на філе в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість 1 кілограма філе станом на 12 серпня — 219,55 грн. У липні середньозважена ціна перебувала на рівні 224,49 грн/кг, тобто відбулося невелике здешевлення. Відносна стабільність пояснюється високим попитом на курятину, але українцям рекомендують готуватися до планомірного дорожчання продукту з огляду на зростання вартості кормів.

Ми перевірили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, де споживачі можуть придбати улюблене куряче філе за найвигіднішою ціною. Станом на 12 серпня результат був таким:

Сільпо — від 164 грн/кг;

Метро — від 227,66 грн/кг;

Новус — від 229 грн/кг;

АТБ — від 233,29 грн/кг;

Фора — від 234 грн/кг;

МегаМаркет — від 245,10 грн/кг;

Ашан — від 248,90 грн/кг.

Ціни зазначені без урахування знижок та акційних пропозицій. Звертаємо увагу читачів, що куряче стегно подешевшало суттєвіше — цінова різниця за місяць досягла близько 20 грн/кг. Натомість щодо гомілки спостерігається протилежна тенденція: вартість підвищилася з 95 до 110 грн/кг у середньому.

Що буде з вартістю борщового набору

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, чого очікувати від цін на картоплю, моркву, буряк і капусту найближчим часом. За словами експерта, врожайність картоплі у 2025 році перебуває на високому рівні, тож суттєвого дорожчання не буде.

"Крім погоди, на зниження ціни вплинуло те, що цього року було засаджено дуже багато площ. Внаслідок чого отримаємо дуже високий врожай і низькі ціни. Які саме — потрібно дочекатися закінчення збору врожаю, однак точно картопля не коштуватиме по 40 гривень за кілограм", — підкреслив експерт.

Стосовно овочів із борщового набору, то Баштанник констатував: ціни найближчим часом не зростуть, хоча точна інформація з’явиться після завершення сезону.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть економити на продуктах харчування, слідкуючи за знижками в супермаркетах. Там часто запроваджують акційні пропозиції для звільнення місця на полицях та оновлення товарного асортименту.

Також ми писали, що в Україні трохи подорожчали курячі яйця. Поштучний продукт в АТБ коштував 5,14 грн/шт. на початку серпня 2025 року, хоча в липні вартість не перетинала позначку 5 грн. Упаковані яйця майже не змінилися в ціні.