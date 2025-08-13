Видео
Популярный вид куриного мяса подешевел — что с ценами на филе

Популярный вид куриного мяса подешевел — что с ценами на филе

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 08:20
Супермаркеты снизили цены на куриное мясо — где найти бюджетное филе в августе
Куриное филе. Фото: Pexels

Ближе к середине августа 2025 года в Украине подешевела курятина. Ощутимо упала стоимость бедра, так же наблюдаются незначительные колебания цен на филе в супермаркетах. Зато голени, наоборот, подорожали. Возникает вопрос, где найти наиболее выгодные продуктовые предложения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит куриное филе и где его купить дешевле.

Читайте также:

Цены на филе в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость 1 килограмма филе по состоянию на 12 августа — 219,55 грн. В июле средневзвешенная цена находилась на уровне 224,49 грн/кг, то есть произошло небольшое удешевление. Относительная стабильность объясняется высоким спросом на курятину, но украинцам рекомендуют готовиться к планомерному удорожанию продукта ввиду роста стоимости кормов.

Мы проверили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, где потребители могут приобрести любимое куриное филе по самой выгодной цене. По состоянию на 12 августа результат был таким:

  • Сільпо — от 164 грн/кг;
  • Метро — от 227,66 грн/кг;
  • Новус — от 229 грн/кг;
  • АТБ — от 233,29 грн/кг;
  • Фора — от 234 грн/кг;
  • МегаМаркет — от 245,10 грн/кг;
  • Ашан — от 248,90 грн/кг.

Цены указаны без учета скидок и акционных предложений. Обращаем внимание читателей, что куриное бедро подешевело существеннее — ценовая разница за месяц достигла около 20 грн/кг. Зато по голени наблюдается противоположная тенденция: стоимость поднялась с 95 до 110 грн/кг в среднем.

Что будет со стоимостью борщевого набора

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, чего ожидать от цен на картофель, морковь, свеклу и капусту в ближайшее время. По словам эксперта, урожайность картофеля в 2025 году находится на высоком уровне, поэтому существенного подорожания не будет.

"Кроме погоды, на снижение цены повлияло то, что в этом году было засажено очень много площадей. В результате получим очень высокий урожай и низкие цены. Какие именно — нужно дождаться окончания сбора урожая, однако точно картофель не будет стоить по 40 гривен за килограмм", — подчеркнул эксперт.

Что касается овощей из борщевого набора, то Баштанник констатировал: цены в ближайшее время не вырастут, хотя точная информация появится после завершения сезона.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут экономить на продуктах питания, следя за скидками в супермаркетах. Там часто вводят акционные предложения для освобождения места на полках и обновления товарного ассортимента.

Также мы писали, что в Украине немного подорожали куриные яйца. Поштучный продукт в АТБ стоил 5,14 грн/шт. в начале августа 2025 года, хотя в июле стоимость не пересекала отметку 5 грн. Упакованные яйца почти не изменились в цене.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
