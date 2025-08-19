Ціни на продукти в Сільпо різко впали — що віддають зі знижками до 60%

Продукти в супермаркеті. Фото: Google Maps

Українські супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на продукти, аби стимулювати споживачів здійснювати покупки. Моніторинг акційних пропозицій від Сільпо дозволяє економити велику частину бюджету, адже на деякі товари знизили ціни до 50% і більше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти в Сільпо віддають значно дешевше.

Великі знижки в Сільпо

Ціни на широкий асортимент товарів знижують не тільки для стимулювання продажів, але й через необхідність звільнити місце на полицях для нового асортименту. Водночас чимало українців переконані, що знижки — це синонім низької якості чи наближення терміну прострочення. Подібні стереотипи заважають покупцям економити на продуктовому шопінгу.

Станом на 19 серпня 2025 року відвідувачі Сільпо можуть купити такі затребувані товари зі знижками:

ковбаса — 99 грн замість 239 грн (-59%);

манго сушене — 99 грн замість 214 грн (-54%);

віскі — 399 грн замість 839 грн (-52%);

зефір — 39,99 грн замість 80,99 грн (-51%);

рис довгозернистий нешліфований — 44,99 грн замість 86,99 грн (-48%);

сир 50% жиру — 29,90 грн замість 55,90 грн (-47%);

пиво — 24,99 грн замість 45,39 грн (-45%);

чипси картопляні — 54,99 грн замість 99 грн (-44%);

кава розчинна — 419 грн замість 739 грн (-43%);

сир плавлений — 14,99 грн замість 25,99 грн (-42%);

вино ігристе — 249 грн замість 424 грн (-41%);

сардельки — 64,99 грн замість 104 грн (-38%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Що буде з цінами на хліб і м’ясо

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн поспілкувалася з генеральним директором ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павлом Ковалем і дізналася, чого очікувати громадянам від цін на затребувані продукти. Хліб, за словами експерта, подорожчає приблизно на 22% за результатами 2025 року. Причина — погані погодні умови та менший врожай.

"Традиційно десь 1,1-2% в місяць у нас спостерігається дорожчання хліба. Очікується, що за 2025 рік загальне зростання ціни буде більше 20%, можливо 22%", — додав Коваль.

Що стосується м’яса, то підняття вартості теж не уникнути. По-перше, дефіцит будь-якого товару в продуктовому кошику чи зростання ціни на один із видів тягне за собою автоматичне дорожчання всіх харчів. По-друге, тваринникам доведеться переглядати показники, бо попереду зима: виробникам потрібні гроші на утримання худоби/птиці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні впали ціни на кавуни — середня вартість кілограму баштанних перебуває на рівні 5-15 грн. Але ми промоніторили пропозиції в супермаркетах і дізналися, за скільки споживачам віддають улюблений багатьма літній продукт.

Також ми писали, що ціни на курячі яйця трохи піднялися. В деяких магазинах зафіксували помірне дорожчання затребуваного товару. Експерти назвали причину зміни показників — зростання ф'ючерсів жовтня-листопада на зерновому ринку.