Цены на продукты в Сільпо резко упали — что отдают со скидками до 60%

Украинские супермаркеты регулярно устанавливают выгодные скидки на продукты, чтобы стимулировать потребителей совершать покупки. Мониторинг акционных предложений от Сільпо позволяет экономить большую часть бюджета, ведь на некоторые товары снизили цены до 50% и больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты в Сільпо отдают значительно дешевле.

Большие скидки в Сільпо

Цены на широкий ассортимент товаров снижают не только для стимулирования продаж, но и из-за необходимости освободить место на полках для нового ассортимента. В то же время многие украинцы убеждены, что скидки — это синоним низкого качества или приближения срока просрочки. Подобные стереотипы мешают покупателям экономить на продуктовом шопинге.

По состоянию на 19 августа 2025 года посетители Сільпо могут купить такие востребованные товары со скидками:

колбаса — 99 грн вместо 239 грн (-59%);

манго сушеное — 99 грн вместо 214 грн (-54%);

виски — 399 грн вместо 839 грн (-52%);

зефир — 39,99 грн вместо 80,99 грн (-51%);

рис длиннозернистый нешлифованный — 44,99 грн вместо 86,99 грн (-48%);

творог 50% жира — 29,90 грн вместо 55,90 грн (-47%);

пиво — 24,99 грн вместо 45,39 грн (-45%);

чипсы картофельные — 54,99 грн вместо 99 грн (-44%);

кофе растворимый — 419 грн вместо 739 грн (-43%);

сыр плавленый — 14,99 грн вместо 25,99 грн (-42%);

вино игристое — 249 грн вместо 424 грн (-41%);

сардельки — 64,99 грн вместо 104 грн (-38%).

Что будет с ценами на хлеб и мясо

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн пообщалась с генеральным директором ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павлом Ковалем и узнала, чего ожидать гражданам от цен на востребованные продукты. Хлеб, по словам эксперта, подорожает примерно на 22% по результатам 2025 года. Причина — плохие погодные условия и меньший урожай.

"Традиционно где-то 1,1-2% в месяц у нас наблюдается подорожание хлеба. Ожидается, что за 2025 год общий рост цены будет более 20%, возможно 22%", — добавил Коваль.

Что касается мяса, то поднятия стоимости тоже не избежать. Во-первых, дефицит любого товара в продуктовой корзине или рост цены на один из видов влечет за собой автоматическое удорожание всех продуктов. Во-вторых, животноводам придется пересматривать показатели, ведь впереди зима: производителям нужны деньги на содержание скота/птицы.

