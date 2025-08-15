Відео
Головна Економіка Знижки до 60% на продукти — де заощадити половину бюджету

Знижки до 60% на продукти — де заощадити половину бюджету

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:52
Знижки понад 50% на продукти — що вигідно коштує в АТБ, Сільпо і Варусі
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціни в супермаркетах іноді неприємно вражають українців. Наприклад, молочна продукція дорожчає через дефіцит сировини, але в магазинах регулярно встановлюють знижки, аби стимулювати споживачів здійснювати покупки. Завдяки вигідним акційним пропозиціям українці можуть економити на продуктовому шопінгу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які товари знизили ціни в АТБ, Сільпо і Варусі.   

Знижки в АТБ

На понад 50% дешевше коштує улюблене морозиво — за пломбір у шоколадній глазурі потрібно заплатити всього 19,50 грн замість 40,90 грн. Близько 45% вдасться зекономити на розчинній каві — упаковка вагою 140 г коштує 249,90 грн замість 457,60 грн. Інші товари зі зниженими цінами включають:

  • пиво — 21,90 грн замість 38,80 грн (-43%);
  • бренді виноградний — 203,80 грн замість 353,80 грн (-42%);
  • шоколад молочний з кремовою начинкою та шматочками печива — 48,90 грн замість 82,80 грн (-40%);
  • чипси картопляні рифлені зі смаком васабі — 28,50 грн замість 47,90 грн (-40%);
  • ковбаса — 73,90 грн замість 123,90 грн (-40%);
  • хачапурі "По-аджарськи" заморожені — 74,90 грн замість 115,30 грн (-35%).

Плюс знижки встановили на сезонні овочі/фрукти, безліч заморожених товарів, чай, різноманітні напої (алкогольні та безалкогольні) тощо.

Знижки в Сільпо

Популярна мережа супермаркетів запропонувала українцям вигідні ціни на затребувані продукти харчування. Половину бюджету вдасться зекономити на віскі (399 грн замість 839 грн), зефірі (39,99 грн замість 80,99 грн), довгозернистому рисі (44,99 грн замість 86,99 грн) та ковбасі салямі (99 грн замість 239 грн).

Великі знижки діють на сушене манго (-54%), сир (-47%), пиво (-45%), чипси (-44%), розчинну каву (-43%), ігристе вино (-41%), томатний нектар (-40%), сардельки (-38%), шоколад (-38%), печиво (-38%), кисломолочний сир (-37%), вершки (-33%), крабові палички (-31%) та інші товари.

Знижки у Варусі

Широкий асортимент акційних товарів присутній у Варусі. Майже всі позиції відчули на собі дію великих знижок. Станом на 15 серпня в супермаркеті знизили ціни на такі продукти:

  • віскі 40% — 299 грн замість 753,90 грн (-60%);
  • печінка тріски натуральна — 75,90 грн замість 154,90 грн (-51%);
  • молочний шоколад — 164,90 грн замість 269,10 грн (-39%);
  • куряче філе копчено-варене — 289,90 грн замість 437,90 грн (-34%);
  • кавовий десерт — 36,50 грн замість 54,90 грн (-34%).

Деякі товари доступні зі знижкою лише у випадку замовлення в інтернет-магазині. Можна скористатися списком на сайті чи завантажити мобільний застосунок, у якому зібрані всі актуальні акційні пропозиції.

Нагадаємо, в супермаркетах трохи подешевшав популярний вид курячого м’яса. В серпні філе продають за 220 грн/кг у середньому, що на 5 грн менше, ніж у липні 2025 року. Мінімальна вартість перебуває на рівні 164 грн/кг (Сільпо).

Також ми писали, що в серпні 2025 року ціни на яйця зросли раніше звичного через подорожчання зернових ф’ючерсів. Мінімальна вартість одного десятка — 53,80 грн (Варус). З вересня можливе подальше підвищення показників у супермаркетах.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
