Скидки более 50% на продукты — что выгодно стоит в АТБ, Сільпо и Варусе

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены в супермаркетах иногда неприятно поражают украинцев. Например, молочная продукция дорожает из-за дефицита сырья, но в магазинах регулярно устанавливают скидки, дабы стимулировать потребителей совершать покупки. Благодаря выгодным акционным предложениям украинцы могут экономить на продуктовом шопинге.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие товары снизили цены в АТБ, Сільпо и Варусе.

Реклама

Читайте также:

Скидки в АТБ

Более чем на 50% дешевле стоит любимое мороженое — за пломбир в шоколадной глазури нужно заплатить всего 19,50 грн вместо 40,90 грн. Около 45% удастся сэкономить на растворимом кофе — упаковка весом 140 г стоит 249,90 грн вместо 457,60 грн. Другие товары со сниженными ценами включают:

пиво — 21,90 грн вместо 38,80 грн (-43%);

бренди виноградный — 203,80 грн вместо 353,80 грн (-42%);

шоколад молочный с кремовой начинкой и кусочками печенья — 48,90 грн вместо 82,80 грн (-40%);

чипсы картофельные рифленые со вкусом васаби — 28,50 грн вместо 47,90 грн (-40%);

колбаса — 73,90 грн вместо 123,90 грн (-40%);

хачапури "По-аджарски" замороженные — 74,90 грн вместо 115,30 грн (-35%).

Плюс скидки установили на сезонные овощи/фрукты, множество замороженных товаров, чай, разнообразные напитки (алкогольные и безалкогольные) и пр.

Скидки в Сільпо

Популярная сеть супермаркетов предложила украинцам выгодные цены на востребованные продукты питания. Половину бюджета удастся сэкономить на виски (399 грн вместо 839 грн), зефире (39,99 грн вместо 80,99 грн), длиннозернистом рисе (44,99 грн вместо 86,99 грн) и колбасе салями (99 грн вместо 239 грн).

Большие скидки действуют на сушеное манго (-54%), сыр (-47%), пиво (-45%), чипсы (-44%), растворимый кофе (-43%), игристое вино (-41%), томатный нектар (-40%), сардельки (-38%), шоколад (-38%), печенье (-38%), творог (-37%), сливки (-33%), крабовые палочки (-31%) и другие товары.

Скидки в Варусе

Широкий ассортимент акционных товаров присутствует в Варусе. Почти все позиции ощутили на себе действие больших скидок. По состоянию на 15 августа в супермаркете снизили цены на такие продукты:

виски 40% — 299 грн вместо 753,90 грн (-60%);

печень трески натуральная — 75,90 грн вместо 154,90 грн (-51%);

молочный шоколад — 164,90 грн вместо 269,10 грн (-39%);

куриное филе копчено-вареное — 289,90 грн вместо 437,90 грн (-34%);

кофейный десерт — 36,50 грн вместо 54,90 грн (-34%).

Некоторые товары доступны со скидкой только в случае заказа в интернет-магазине. Можно воспользоваться списком на сайте или загрузить мобильное приложение, в котором собраны все актуальные акционные предложения.

Напомним, в супермаркетах немного подешевел популярный вид куриного мяса. В августе филе продают по 220 грн/кг в среднем, что на 5 грн меньше, чем в июле 2025 года. Минимальная стоимость находится на уровне 164 грн/кг (Сільпо).

Также мы писали, что в августе 2025 года цены на яйца выросли раньше обычного из-за подорожания зерновых фьючерсов. Минимальная стоимость одного десятка — 53,80 грн (Варус). С сентября возможно дальнейшее повышение показателей в супермаркетах.