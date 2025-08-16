В Україні переписали ціни на кавуни — скільки коштують баштанні і де дешевше

Кавуни в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні відчутно подешевшали кавуни завдяки збільшенню пропозиції на споживчому ринку. Відвідувачі супермаркетів можуть заощадити частину бюджету, оскільки ціни на баштанні вже опустилися до 5-15 грн/кг. На початку серпня 2025 року вартість була на 31% більшою в середньому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де вдасться придбати кавун дешевше і що формує ціни на сільськогосподарську продукцію.

Яка вартість кавунів в Україні

Згідно з даними аналітиків EastFruit, здешевлення баштанних стало можливим завдяки покращенню погодних умов на всій території нашої держави. Виробники пришвидшили збиральні роботи, оскільки врожай достиг раніше, ніж планувалося. Як результат — у супермаркетах збільшилася пропозиція кавунів.

"Зараз кавуни реалізуються на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. Галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а їх пропозиція на ринку дуже обмежена", — йдеться в матеріалі.

Ми перевірили, за скільки продають 1 кг баштанних у різних популярних супермаркетах України. Вдалося з’ясувати, де споживачам вигідніше робити закупівлі, враховуючи, що середня вага одного кавуна — 5 кг. Актуальні ціни станом на 16 серпня перебувають на такому рівні (мінімальні показники):

АТБ — 17,49 грн/кг;

Метро — 17,58 грн/кг;

Ашан — 17,90 грн/кг;

Новус — 17,99 грн/кг;

Фора — 18,90 грн/кг;

Варус — 19,90 грн/кг;

Сільпо — 22 грн/кг;

МегаМаркет — 24,30 грн/кг;

Fruit Time — 32,69 грн/кг.

Варто уточнити, що ціни вказані без урахування знижок та акційних пропозицій. В більшості відомих мереж вартість перебуває майже на аналогічному рівні — близько 17-18 грн/кг. Це контрастує з твердженнями фахівців EastFruit, нібито середні показники опустилися до 5-15 грн/кг.

Чому сільськогосподарська продукція дорожчає

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, які фактори найбільше впливають на дорожчання сільськогосподарських товарів. Перша причина — несприятливі погодні умови, через що зменшилася ринкова пропозиція.

"Не тільки сировинна складова, що є у вартості всіх продуктів, викликає подорожчання. Наприклад, підняли заробітні плати, щоб забронювати працівників — це не менше 20 тисяч гривень за одну людину на місяць? Ось це теж закладається у кінцеву вартість", — розповів Коваль.

Плюс не варто забувати про тарифи на газ/електроенергію, ускладнення логістики, руйнування інфраструктури через повномасштабну війну (фермерам доводиться шукати більш захищені склади для зберігання врожаю). Все це в комплексі піднімає собівартість сільськогосподарської продукції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі супермаркети України переписали ціни на курячі яйця. Фіксується незначне дорожчання упаковки категорії С1, що пояснюється зростанням ф'ючерсів жовтня-листопада на ринку через зниження врожаю зернових культур.

Також ми писали, що в серпні 2025 року молоко в супермаркетах коштує від 34,49 грн за 900 мл, але середня ціна тримається вище 48 грн. Дорожчання пояснюють дефіцитом сировини, скороченням поголів’я та сезонним падінням надоїв.