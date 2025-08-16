Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні впали ціни на популярний сезонний продукт — де дешевше

В Україні впали ціни на популярний сезонний продукт — де дешевше

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 17:12
В Україні переписали ціни на кавуни — скільки коштують баштанні і де дешевше
Кавуни в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні відчутно подешевшали кавуни завдяки збільшенню пропозиції на споживчому ринку. Відвідувачі супермаркетів можуть заощадити частину бюджету, оскільки ціни на баштанні вже опустилися до 5-15 грн/кг. На початку серпня 2025 року вартість була на 31% більшою в середньому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де вдасться придбати кавун дешевше і що формує ціни на сільськогосподарську продукцію.

Реклама
Читайте також:

Яка вартість кавунів в Україні

Згідно з даними аналітиків EastFruit, здешевлення баштанних стало можливим завдяки покращенню погодних умов на всій території нашої держави. Виробники пришвидшили збиральні роботи, оскільки врожай достиг раніше, ніж планувалося. Як результат — у супермаркетах збільшилася пропозиція кавунів.

"Зараз кавуни реалізуються на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. Галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а їх пропозиція на ринку дуже обмежена", — йдеться в матеріалі.

Ми перевірили, за скільки продають 1 кг баштанних у різних популярних супермаркетах України. Вдалося з’ясувати, де споживачам вигідніше робити закупівлі, враховуючи, що середня вага одного кавуна — 5 кг. Актуальні ціни станом на 16 серпня перебувають на такому рівні (мінімальні показники):

  • АТБ — 17,49 грн/кг;
  • Метро — 17,58 грн/кг;
  • Ашан — 17,90 грн/кг;
  • Новус — 17,99 грн/кг;
  • Фора — 18,90 грн/кг;
  • Варус — 19,90 грн/кг;
  • Сільпо — 22 грн/кг;
  • МегаМаркет — 24,30 грн/кг;
  • Fruit Time — 32,69 грн/кг.

Варто уточнити, що ціни вказані без урахування знижок та акційних пропозицій. В більшості відомих мереж вартість перебуває майже на аналогічному рівні — близько 17-18 грн/кг. Це контрастує з твердженнями фахівців EastFruit, нібито середні показники опустилися до 5-15 грн/кг.

Чому сільськогосподарська продукція дорожчає

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, які фактори найбільше впливають на дорожчання сільськогосподарських товарів. Перша причина — несприятливі погодні умови, через що зменшилася ринкова пропозиція.

"Не тільки сировинна складова, що є у вартості всіх продуктів, викликає подорожчання. Наприклад, підняли заробітні плати, щоб забронювати працівників — це не менше 20 тисяч гривень за одну людину на місяць? Ось це теж закладається у кінцеву вартість", — розповів Коваль.

Плюс не варто забувати про тарифи на газ/електроенергію, ускладнення логістики, руйнування інфраструктури через повномасштабну війну (фермерам доводиться шукати більш захищені склади для зберігання врожаю). Все це в комплексі піднімає собівартість сільськогосподарської продукції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі супермаркети України переписали ціни на курячі яйця. Фіксується незначне дорожчання упаковки категорії С1, що пояснюється зростанням ф'ючерсів жовтня-листопада на ринку через зниження врожаю зернових культур.

Також ми писали, що в серпні 2025 року молоко в супермаркетах коштує від 34,49 грн за 900 мл, але середня ціна тримається вище 48 грн. Дорожчання пояснюють дефіцитом сировини, скороченням поголів’я та сезонним падінням надоїв.

продукти покупки кавун супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації