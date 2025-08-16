В Україні переписали ціни на кавуни — скільки коштують баштанні і де дешевше

В Україні впали ціни на популярний сезонний продукт — де дешевше
В Україні відчутно подешевшали кавуни завдяки збільшенню пропозиції на споживчому ринку. Відвідувачі супермаркетів можуть заощадити частину бюджету, оскільки ціни на баштанні вже опустилися до 5-15 грн/кг. На початку серпня 2025 року вартість була на 31% більшою в середньому.
Сайт Новини.LIVE розповідає, де вдасться придбати кавун дешевше і що формує ціни на сільськогосподарську продукцію.
Яка вартість кавунів в Україні
Згідно з даними аналітиків EastFruit, здешевлення баштанних стало можливим завдяки покращенню погодних умов на всій території нашої держави. Виробники пришвидшили збиральні роботи, оскільки врожай достиг раніше, ніж планувалося. Як результат — у супермаркетах збільшилася пропозиція кавунів.
"Зараз кавуни реалізуються на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. Галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а їх пропозиція на ринку дуже обмежена", — йдеться в матеріалі.
Ми перевірили, за скільки продають 1 кг баштанних у різних популярних супермаркетах України. Вдалося з’ясувати, де споживачам вигідніше робити закупівлі, враховуючи, що середня вага одного кавуна — 5 кг. Актуальні ціни станом на 16 серпня перебувають на такому рівні (мінімальні показники):
- АТБ — 17,49 грн/кг;
- Метро — 17,58 грн/кг;
- Ашан — 17,90 грн/кг;
- Новус — 17,99 грн/кг;
- Фора — 18,90 грн/кг;
- Варус — 19,90 грн/кг;
- Сільпо — 22 грн/кг;
- МегаМаркет — 24,30 грн/кг;
- Fruit Time — 32,69 грн/кг.
Варто уточнити, що ціни вказані без урахування знижок та акційних пропозицій. В більшості відомих мереж вартість перебуває майже на аналогічному рівні — близько 17-18 грн/кг. Це контрастує з твердженнями фахівців EastFruit, нібито середні показники опустилися до 5-15 грн/кг.
Чому сільськогосподарська продукція дорожчає
Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, які фактори найбільше впливають на дорожчання сільськогосподарських товарів. Перша причина — несприятливі погодні умови, через що зменшилася ринкова пропозиція.
"Не тільки сировинна складова, що є у вартості всіх продуктів, викликає подорожчання. Наприклад, підняли заробітні плати, щоб забронювати працівників — це не менше 20 тисяч гривень за одну людину на місяць? Ось це теж закладається у кінцеву вартість", — розповів Коваль.
Плюс не варто забувати про тарифи на газ/електроенергію, ускладнення логістики, руйнування інфраструктури через повномасштабну війну (фермерам доводиться шукати більш захищені склади для зберігання врожаю). Все це в комплексі піднімає собівартість сільськогосподарської продукції.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, деякі супермаркети України переписали ціни на курячі яйця. Фіксується незначне дорожчання упаковки категорії С1, що пояснюється зростанням ф'ючерсів жовтня-листопада на ринку через зниження врожаю зернових культур.
Також ми писали, що в серпні 2025 року молоко в супермаркетах коштує від 34,49 грн за 900 мл, але середня ціна тримається вище 48 грн. Дорожчання пояснюють дефіцитом сировини, скороченням поголів’я та сезонним падінням надоїв.
